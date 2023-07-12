رئيس جامعة الأقصر يشارك في اجتماع المجلس الأعلى لشئون البيئة بالمنصورة.. صور

شارك الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأربعاء، في الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، برئاسة الدكتور مصطفى أمين المجلس الأعلى للجامعات، بحضور عدد من رؤساء الجامعات، ونواب رؤساء الجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وناقشت الجلسة رقم 72 للمجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والتي أقيمت بمقر جامعة المنصورة، عدة محاور تتعلق بشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ودور الجامعات المصرية في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، كما ناقشت الجلسة إنجازات وأعمال الجامعات المختلفة في ذات القطاع.

كما ناقش الاجتماع آليات تنظيم الجامعات المصرية للقوافل الطبية والبيطرية والزراعية للأماكن الأكثر احتياجًا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

حضر رئيس جامعة الأقصر، والوفد المرافق، على هامش الاجتماع، فعاليات المؤتمر النوعي الأول لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تحت عنوان:" جهود الجامعات المصرية في المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

وكان الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، قد عقد الاجتماع الدوري، رقم 24 لمجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، بحضور وكلاء الكليات، أعضاء المجلس.

وناقش رئيس جامعة الأقصر مع أعضاء المجلس قواعد تنظيم وإقامة المؤتمرات والفعاليات والدورات التدريبية التي تنظمها مؤسسات المجتمع المدني كجزء من المساهمة المجتمعية للجامعة.

واستعرض الاجتماع، تقرير عن حصر الموقف التنفيذي للمشروعات الخضراء، وحصر مؤشرات قياس الأداء ذات الصلة عن النصف الأول من العام 2022/2023.

وناقش رئيس جامعة الأقصر مع أعضاء المجلس عدة موضوعات أخرى من بينها: تنفيذ المشروع القومي لمحو الأمية، وآليات تفعيل التعاون مع دول أفريقيا في القطاع الصحي، وآليات مشاركة الطلاب والباحثين من خلال مخرجاتهم البحثية، في الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، تحت رعاية رئيس الجمهورية من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة.

الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع (1)

الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع (2)

الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع (3)

الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع (4)

الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع (5)

الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع (6)

الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع (7)