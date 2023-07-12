ads
الخميس 13 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كولر يستبعد ١١ لاعبا قبل قمة الأهلي والزمالك.. تعرف عليهم

مران الاهلي
مران الاهلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الاهلي، على قائمة المستبعدين من معسكر مباراة الزمالك الليلة، قبل اللقاء المرتقب الذي سيقام غدا على استاد القاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقرر كولر عدم استبعاد اليو ديانج من لقاء الغد رغم ازمة قرار ايقافه.

وقرر مارسيل كولر استبعاد كلا من:
مصطفي مخلوف، حمزة علاء، كريم الدبيس، رأفت خليل، محمد أشرف"، لأسباب فنية وشادي حسين وأيمن أشرف للرحيل عن الفريق، وكريم فؤاد وأكرم توفيق ومحمود متولي والسولية للإصابة.

كولر الأهلى الزمالك القاهرة الدوري