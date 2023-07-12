كولر يستبعد ١١ لاعبا قبل قمة الأهلي والزمالك.. تعرف عليهم

استقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الاهلي، على قائمة المستبعدين من معسكر مباراة الزمالك الليلة، قبل اللقاء المرتقب الذي سيقام غدا على استاد القاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقرر كولر عدم استبعاد اليو ديانج من لقاء الغد رغم ازمة قرار ايقافه.

وقرر مارسيل كولر استبعاد كلا من:

مصطفي مخلوف، حمزة علاء، كريم الدبيس، رأفت خليل، محمد أشرف"، لأسباب فنية وشادي حسين وأيمن أشرف للرحيل عن الفريق، وكريم فؤاد وأكرم توفيق ومحمود متولي والسولية للإصابة.