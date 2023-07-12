الاتحاد السكندري يتعادل سلبيًا مع المقاولون العرب في الدوري

الأربعاء 12/يوليو/2023 - 10:53 م

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري،بقيادة الصربى زوران مانولوفيتش،مع نظيره المقاولون العرب،خلال المباراة التي جمعت بينهما اليوم، على ملعب استاد الإسكندرية،ضمن منافسات الجولة رقم ٣٣ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالآتي:

حراسة المرمى: صبحي سليمان

خط الدفاع: محمد صالح ومصطفى ابراهيم وأحمد فهد وعبدالغني محمد.

خط الوسط: ناصر ناصر ومحمد محمود ومورو ساليفو ومحمد فارس وإسلام عبدالنعيم.

خط الهجوم: مابولولو.

وجاء تشكيل المقاولون العرب كالآتي:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

خط الدفاع: أمير عابد وأحمد علاء وأحمد الشيمي وأحمد فوزي وأحمد عاطف قطة.

خط الوسط: جوزيف اوشايا وفاروق نورالدين وعمر سافيولا وعمر فايد وفادي فريد.

خط الهجوم: جون اوكلي.

وبهذة النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى النقطة رقم ٤٣ في المركز السابع،بينما المقاولون العرب في المركز الـسادس برصيد ٤٤ نقطة بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز.