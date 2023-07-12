70 دار نشر.. افتتاح معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب.. صور

بحضور الدكتور أحمد زايد رئيس مكتبة الإسكندرية والدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة العامة للكتاب والناشر سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين افتتح اليوم معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته الثامنة عشرة وذلك بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحاد الناشرين المصريين، واتحاد الناشرين العرب. والذي يقام خلال الفترة من 12 إلى 26 يوليو الجاري، بالإسكندرية.

ويشارك في المعرض هذا العام نخبة مختارة من دور النشر العربية من الإمارات العربية المتحدة والكويت والسعودية، وذلك إلى جانب دور النشر المصرية، بالإضافة إلى جناحي الطفل وسور الأزبكية. ويقام على هامش المعرض أنشطة ثقافية متعددة وذلك بحضور عدد من كبار الأدباء والفنانين.

يُقام المعرض بساحة الحضارات بمكتبة الإسكندرية (البلازا) وداخل مركز المؤتمرات، يوميًا من الساعة 10،00 صباحًا وحتى الساعة 10،00 مساءً، ماعدا أيام الجمعة (من 2،00 ظهرًا وحتى 10،00 مساءً) والدخول مجاني.

ويشارك مجلس حكماء المسلمين بجناح خاص في فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب 2023، بجمهوريَّة مصر العربيَّة، في دورته الـ 18، الذي انطلقت فعالياته اليوم وتستمر حتى ٢٦ يوليو الجاري.

وقد شهد جناح المجلس إقبالًا كبيرًا من قِبَل رواد المعرض، وقد حرص أ.د أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية على زيارة جناح مجلس حكماء المسلمين والاطلاع على الإصدارات الحديثة، مشيدًا بجهود مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في تعزيز السلم ونشر قيم الحوار والتسامح والتعايش المشترك، ونبذ خطاب الكراهية والتعصب والتمييز.

يضم جناح المجلس أكثرَ من ١٦٧ إصدارًا تُعالجُ أبرز القضايا المهمَّة، في الفكر والتراث والثقافة الإسلامية، إضافة إلى مؤلفات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، التي يأتي في مقدمتها "من دفاتري القديمة"، مقوِّمات الإسلام"، "في المنهج الأزهري"، "في المصطلحِ الكلامي والصوفي"، "نظرات في فكر الإمام الأشعري"، "التراث والتجديد.. مناقشات وردود"، "أهل السنة والجماعة"، "حديث في العلل والمقاصد"، "القول الطيب"، "إن الدين يسر"، "آداب وقِيم".

ومن أبرز إصدارات مجلس حكماء المسلمين المشاركةُ في المعرض أيضًا، كتاب "الحب في القرآن الكريم" للأمير غازي الهاشمي، عضو مجلس حكماء المسلمين، وكتاب "الإمام والبابا والطريق الصعب.. شهادة على ميلاد وثيقة الأخوة الإنسانية" لمؤلِّفه القاضي محمد عبد السلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، وكتاب "الفتوى وضوابطها ومسؤولية المفتي والمستفتي" بقلم أ. د أحمد معبد عبد الكريم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، وكتاب "حرية الفكر في الإسلام" بقلم محمد الصادق عرجون، وكتاب "مواجهة الإسلاموفوبيا في أوروبا" بقلم عدد من الباحثين.

وتأتي مشاركةُ المجلس بمعرِض مكتبة الاسكندرية الدولي للكتاب 2023، انطلاقًا من رسالته برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الهادفةِ إلى تعزيز السِّلم، وترسيخ قيم الحوار والتسامح، ومد جسور التعاون بين بني البشر على اختلافِ أجناسهم ومعتقداتهم.





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