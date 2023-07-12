القمة 126.. تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك

استقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الأهلي، على قائمة الفريق التي يدخل بها معسكر مباراة الزمالك الليلة، قبل اللقاء المرتقب الذي سيقام غدا على استاد القاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت قائمة الاهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير

خط الدفاع: محمد هاني وخالد عبدالفتاح ومحمد عبدالمنعم وياسر ابراهيم ورامي ربيعة وعلي معلول

خط الوسط: مروان عطية واليو ديانج وأحمد القندوسي وأحمد نبيل كوكا ومحمد فخري وأحمد عبدالقادر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر ومحمد الضاوي كريستو

خط الهجوم: محمد شريف ومحمود كهربا