"القاهرة الإخبارية": قمة دول جوار السودان تبحث إنهاء الصراع وتسوية الأزمة

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا عن انعقاد قمة "دول جوار السودان" في القاهرة، حرصًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المباشر مع السودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل.

وذكر التقرير، أن القمة تبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.

وأضاف التقرير، أن مصر استندت في تحركاتها لعدد من المحددات التي تأمل أن تأتي الجهود الإقليمية والدولية متسقة معها؛ وأهمها ضرورة التوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار وبما لا يقتصر فقط على الأغراض الإنسانية، كما تضمنت المحددات وجوب الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية في السودان التي تعد العمود الفقري لحماية الدولة من خطر الانهيار، كما شددت على أن النزاع في السودان أمر يخص الأشقاء السودانيين ودورنا كأطراف إقليمية مساعدتهم على إيقافه، وتحقيق التوافق حول حل الأسباب التي أدت إليه في المقام الأول.