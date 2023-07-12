مجدي يعقوب دافنشى القلوب … بيتر اليفزاتوز: قدم مفاهيم وعمليات غيرت الكثير فى مجاله

يقول السير مجدي يعقوب، إن «النجاح هو خدمة غير القادرين والاكتشافات الجديدة.. كل ذلك يخلق النجاح». وكان للدكتور مجدي يعقوب قد حقق العديد من النجاحات في عالم جراحة القلب، رغم أنه يرى أن تلك النجاحات والإضافات في عالم طب وجراحة القلب ليست بالكثيرة لكنها مهمة وغيرت الكثير.

كتب عنه بيتر اليفيزاتوس Peter Alivizatos مؤسس زراعة القلب في المركز الطبي بجامعة بايلور ومركز Onassis لجراحة القلب مقالة تحت عنوان «مجدي يعقوب ليوناردوا دافنشي جراحة القلب». ويقول بيتر في مقدمة مقالته: «شهد النصف الثاني من القرن العشرين ظهور وانتصار جراحة القلب، وأحد أساطير تلك الفترة هو السير مجدي يعقوب المولود في عام ١٩٣٥، وهو جراح رائد وعالم وحرفي ماهر ومطور، وأسس الدكتور يعقوب زراعة القلب في المملكة المتحدة وقدم مجموعة متنوعة من المفاهيم الجديدة والعمليات الجديدة، وركز عمله الأخير على أمراض القلب الجزيئية.

المقالة تتضمن مجموعة من الذكريات الشخصية التي جمعت بينهما والتي تسلط الضوء على شخصيته وبراعته الجراحية وإنجازاته العديدة والأوسمة.

وتطرق بيتر خلال مقالته عن أول لقاء جمع بينه وبين السير مجدي يعقوب وكان ذلك في غرفته الاستشارية الخاصة بالقرب من شارع هارلي في وسط لندن في أواخر يوليو ١٩٨٢، وذلك بعد الانتهاء من جراحة القلب للأطفال في مستشفى جريت أورموند ستريت ويقول بيتر: "استقبلني بطريقة بسيطة وودودة، جالسًا خلف مكتب كبير خالٍ من الأوراق، كان الانطباع مذهلًا كأن فرعونًا قد قام من القبر! نفس الجلد الداكن، نفس النظرة القديمة الهادئة في وجه نبيل تمامًا أعطت الانطباع بأن محادثتي قد عاش ورأى كل شيء قبل ٣٠٠٠ عام، وكجراح تأثرت بأصابعه الحساسة بشكل استثنائي، مع مرونة غير عادية وبراعة، بعد سؤالين أو ثلاثة أسئلة روتينية، سألني متى يمكنني البدء، كان الجواب "على الفور!"



"ليوناردو" جراحة القلب

ويتابع بيتر متطرقا إلى حياة مجدي يعقوب داخل غرفة العمليات وكيف كان ينتظره فريقه بمستشفى "هيلسايد" متسائلين: متى يتألق الفرعون ليأتي إلى هيلسايد؟ ويقول بيتر: «كان إعجاب الجميع بمجدي ملفتًا للنظر، فكانت قدرته على التحمل هائلة، ويمكنه العمل ليلًا ونهارًا حتى النهاية، وعند الانتهاء في الساعة ٣ صباحًا، كان ينام ساعتين قبل بدء اليوم الجديد في Harefield أو مستشفى القلب الوطني، وكان يفى بالتزاماته تجاه الخدمة الصحية الوطنية، وكان يعمل في Harley Street Clinic أو مستشفى Princess Grace أو Hillside. كان دائمًا هادئًا ولديه أقصى تركيز، دون أن يخطئ أو يفقد أعصابه مع زملائه في العمل بسبب قلة النوم. حتى بعد ليلتين من الأرق، كان قادرًا على مناقشة البيانات المتعلقة ببعض المشاريع التي كنا على وشك تقديمها.

ويتابع بيتر بالحديث عن هدوء السير مجدي يعقوب داخل غرفة العمليات، رغم الخطأ الطبي الفادح التي تم أثناء فتح صدر أحد المرضى ما تسبب في سيل الدماء بداخل غرفة العمليات ويقول بيتر عن هدوء يعقوب وكيف تعامل مع هذا الأمر الجلل: «أدت قوته الخارقة والهدوء إلى نزع سلاح الجميع وأنا معهم، فقد حافظ على هذا الجمود التام قبل كل شيء، وفي غرفة العمليات حدث رد فعل مميز في اليوم الذي تمكن فيه "باولو"، وهو زميل إيطالي "رشيق" من نابولي، عند فتح صدر مريض لإعادة الجراحة، من تمزيق البطين الأيمن للمريض، والوريد الأجوف العلوي، والشريان الأورطي بمنشاره، وكانت هذه كارثة غير مسبوقة وقد أطلق عليها اسم "مناورة باولو"! وكان الدم يسيل على الأرض، وتم استدعاء "مجدي يعقوب"، والذي ارتدى الثوب والقفازات، وأخذ مكان الجراح، توقعت أن تفتح أبواب الجحيم لباولو، لكن مجدي لم ينبس ببنت شفة، وبأصابع يده اليسرى، قام على عجل بسد الثقوب، وبيده اليمنى تمكن من وضع خيوط المحفظة والقيام بعمل اللازم للمريض في وقت قياسي حتى أصبحت حالة المريض مستقرة، وكل ما قام به يعقوب هو أنه قال لباولو: "اليوم يا باولو، كنت شقيًا جدًا!"، وهذه الحادثة عززت إعجابي المتزايد بالرجل".

ويتابع "بيتر": " رغم أنه كان هادئًا تمامًا في غرفة العمليات، إلا أنه لم يستطع تحمل أدنى ضوضاء لأنه كان يقول أن الضوضاء تمنعه من التفكير، فلم تكن الجراحة عملية ميكانيكية بسيطة، وكان دماغه يعمل باستمرار، ويفحص التفاصيل ويتنبأ بالنتيجة المحتملة. ولم يكن غريبًا بالنسبة له أن ينهي العملية قبل أن يكمل جميع الأهداف التي وضعناها، وكان يقول: "هذا المريض لن يتسامح بعد الآن. من الأفضل له أن يخرج حيًا ولا يهتم إذا لم تكن العملية مثالية "- وهو أمر لم يكن أساتذتي الأمريكيون المثاليون يتبنونه، وأثبتت النتائج أن يعقوب كان على حق".

كما تطرق "بيتر في هذه المقالة عن ثاني موقف عزز علاقته بالسير مجدي يعقوب وعن عملية زراعة القلب التي كان يقوم بها الدكتور مجدي يعقوب وقال عن تلك الفترة: "انتقلت إلى مستشفى هارفيلد كمساعد إكلينيكي، لذلك رأيت عمليات زرع قلب قام بها، تم إجراء ١٤ حالة في عام ١٩٨٠ بعد فرض حظر على زراعة القلب في المملكة المتحدة بسبب النتائج السيئة. تم إجراء ١١ حالة أخرى في عام ١٩٨١، مع توقع زيادة طفيفة في عام ١٩٨٢.

كان أول متبرع بقلب أنا ومجدي من مستشفى لندن الملكي المجاني، الدعامة الأساسية للخدمة الصحية الوطنية ولاحقًا مركزًا مهمًا لزراعة الكبد. بينما أعدت روزماري المحلول البارد للحفاظ على القلب، قمت أنا ومجدي بتنظيفه.

قام بإزالة القلب بسرعة كبيرة، وقطع الأوردة الرئوية والوريد الأجوف السفلي، ثم قطع الشريان الرئوي والشريان الأورطي والوريد الأجوف العلوي.

لقد غمر القلب الذي لا يزال ينبض في الوعاء بالمحلول البارد، وأغلق الشريان الأورطي، وغرس ٢ لتر من محلول شلل القلب، مما يضمن حمايته لمدة ٣ أو ٤ ساعات، قمنا بتعبئة القلب في ثلاثة أكياس بلاستيكية، ووضعناها في ثلاجة صغيرة، ونزلنا بسرعة.

في الخارج، كانت سيارة دورية تابعة لشرطة العاصمة تنتظرنا مع اثنين من رجال الشرطة الذين لم يبتسموا، وقبل الانطلاق سأل السائق مجدي: هل تتمنى رحلة سريعة أم رحلة سريعة يا سيدي؟ أجاب مجدي: "سريع جدا، في أسرع وقت ممكن". دون تعليق قاموا بتشغيل صفارات الإنذار والأضواء في سيارة الدورية. اندفعت السيارة إلى أسفل التل باتجاه مدار لندن. واستمر السائق في الطريق بسرعة ٩٠ ميلًا بلا هوادة ودارت السيارة حول المنعطف على عجلتين! كنا نطير فعليًا، ورأيت مجدي متشبثًا بإحكام بالمقبض الموجود فوق الباب.

عند تقاطع طريق أكسفورد السريع، كان راكبو الدراجات النارية التابعون للشرطة ينتظرون وأوقفوا حركة المرور حتى نتمكن من مواصلة رحلتنا بسرعة فائقة. ظل عداد السرعة من ١١٠ إلى ١٣٠ ميلًا في الساعة. عندما وصلنا إلى Harefield، فتح الشرطيان لنا الأبواب بسلاسة وشكرناهما "على الرحلة الجميلة". بعد بضع خطوات، قال مجدي: "لم تكن هذه قيادة، بل لم أكن أقودها كان هذا مجرد جنون".



ذهبنا إلى غرفة العمليات وأجرى عملية زراعة القلب بهدوء. في المساء التالي سألني وميض في عينه: "هل تعافيت من رحلة الأمس؟ ما زلت أحاول!" وكانت هذه هي الحادثة الثانية في علاقتي بمجدي التي أغرقت إعجابي. هنا كان ألمع نجم في جراحة القلب الأوروبية يخاطر بحياته لضمان نجاح الجراحة. كان هذا التزامًا حقيقيًا!

ويقول بيتر: "أجرى مجدي يعقوب سلسلة كاملة من جراحة القلب، بما في ذلك البالغين والأطفال وعمليات زرع الأعضاء، فهو هو العبقري العظيم - ليس فقط لأنه أدخل مفاهيم جديدة وعمليات جديدة، خاصة في جراحة الأطفال، ولكن لأنه يستطيع تغيير الخطة بأكبر قدر من المهارة إذا ظهرت حالة مختلفة تناسب العملية للمريض، فلديه القدرة على جعل المريض "متوافقًا مع" العملية. هذا هو الاختبار الأسمى لجراح عظيم حقًا!

وفي البراعة الجراحية، كانت تقنية مجدي مختلفة عن أي تقنية أخرى: وله أسلوبه الخاص. كان الأمر أشبه بالنظر إلى عمل فني لمايكل أنجلو أو رافائيل "يصرخ" فكانت حركاته وكأنك داخل مشهد مسرحي متناغم لا يمكنك ألا تتأثر بما كان يفعله، خاصة عندما كان يعمل على طفل مصاب بمرض خلقي في القلب. لم أر أبدًا أي شخص آخر يمكنه قطع رقعة دائرية لإغلاق ثقب في القلب أثناء النظر إلى الفتحة وليس الرقعة! كان لديه تصور خارق ثلاثي الأبعاد مكنه من قصه بالحجم والشكل المناسبين دون النظر إليه، وعيناه ملتصقتان بالفتحة! لا أبالغ عندما أسمي السير مجدي يعقوب ليوناردو دافنشي الحقيقي لجراحة القلب، وأعتبر نفسي محظوظًا لأنني عملت معه لمدة عامين.