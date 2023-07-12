الخارجية الروسية: نبحث مع الصين وإندونيسيا قضايا الغذاء وأمن الطاقة

التقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ومدير مكتب لجنة الشئون الخارجية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وانج يي، اليوم الأربعاء، في جاكرتا بوزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثلاثي لضمان أمن الغذاء والطاقة، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الروسية.

وقالت الخارجية الروسية -في بيان عقب الاجتماع الذي عقد على هامش الفعاليات الوزارية التى تقام فى إطار صيغة رابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان"- "إن الطرفين أكدا استعدادهما لتنسيق الجهود على هذا المسار بما في ذلك من أجل تعزيز الاستقرار الاقتصادي لدول الآسيان، على أساس احترام جميع الدول لمبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة في العلاقات الاقتصادية العالمية"، وفقا لوكالة أنباء (تاس) الروسية.

وأضافت أن الطرفين تمتعا بتبادل بناء لوجهات النظر حول عدد من القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية، وناقشا أيضا التحديات التي ينطوي عليها تعزيز الهيكل الأمني ​​المتمحور حول الآسيان، والتعاون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وتابعت "لافروف ووانج يي أيدوا جهود إندونيسيا كرئيس للآسيان لدفع هذه المهام خلال الاجتماعات الوزارية المقبلة في جاكرتا في إطار قمة شرق آسيا ومنتدى الآسيان الإقليمي".