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الأربعاء 12 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يرفض فكرة بيع ميسي ويتمسك بالإعارة

مصطفى ميسي
مصطفى ميسي
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رفض مسؤولو النادي الأهلي فكرة التفريط في مصطفى سعد ميسي المعار إلى نادي سموحة نهائيًا، ورحب بفكرة إعارته لمدة موسمين، بداية من الموسم المقبل.

وطلب مسئولو نادي زد شراء ميسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوف الفريق الصاعد حديثًا للدوري المصري الممتاز.

كما طلب نادي سموحة استمرار اللاعب ضمن صفوفه، خصوصًا بعد استعارته في يناير الماضي لنهاية الموسم الحالي.

وقرر النادي الأهلي منح اللاعب حرية الاختيار مابين البقاء في سموحة أو الانتقال لنادي زد خلال الساعات المقبلة، ولكن على سبيل الاعارة وليس للبيع النهائي.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع غريمه التقليدي نادي الزمالك يوم الخميس المقبل في إطار بطولة الدوري العام المصري الممتاز.

ويمتلك النادي الأهلي في رصيده 75 نقطة في المرتبة الأولى بجدول ترتيب الدوري المصري حيث يفصل نقطتين فقط عن التتويج بلقب المحلي.

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