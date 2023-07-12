"كراكيب في المسرح" مسرحية للأطفال بثقافة دمياط الجديدة

شهد قصر ثقافة دمياط الجديدة، العرض المسرحى "كراكيب في المسرح" لشريحة مسرح الطفل، والذي يستمر حتى 18 يوليو الجاري، وذلك ضمن عروض مسرح الطفل بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى.

تدور أحداث العرض حول قصة الصراع ما بين المستثمر الراغب في شراء مسرح قديم لتحويله إلى أحد ممتلكاته الإستثمارية وعشاق وساكنى المسرح، رغما من تواجد الكثير والكثير من الحشرات والحيوانات، لكن تتصاعد الأحداث منذ تبنى كلا من أبطال العرض الأراجوز، والبلياتشيو قضية الدفاع عن المسرح، وبالفعل يختتم العرض أحداثه بإفساد أبطال العرض الصفقة، ليحيا بعدها الجميع في أمن وسلام.

يشارك في بطولة العمل كل من: أحمد الديب، وميريام صلاح، وجلال الغزلاني، وجودي علي، وملك صلاح، وحنان الغزلاني، وشهيرة الشامخ، وجنة المحبوب، وأحمد سمير، وسمر سمير، وسارة، نورا، ومحمد زقزوق، ومحمد السعيد، وحسن النجار، وأسماء البلتاجي، تأليف سعيد حجاج، دراماتورج فكرى داود، ماسكات وملابس محمد قطامش، تنفيذ ملابس نورا، ديكور شادي قطامش، تنفيذ ديكور عبده عرابى، أشعار أحمد سلامة، ألحان توفيق فودة، توزيع موسيقي أحمد العجمى، تنفيذ موسيقي معاذ أيمن، إستعراضات حنان الغزلانى، إضاءة حسن النجار، وإخراج أحمد الغزلاني.

"كراكيب فى المسرح" من إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، ويقدم ضمن عروض مسرح الطفل بفرع ثقافة دمياط برئاسة د. فادى سلامة التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافى برئاسة أمل عبد الله.