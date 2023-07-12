الأهلي يستعجل فيفا لحسم ملف إيقاف ديانج

أرسل مسئولو النادي الأهلي، خطابًا إلى اتحاد الكرة المصري يستعجل خلاله رد من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بشأن رفع إيقاف أليو ديانج بعد تسديد غرامة وكيله السابق والتي تقدر بـ250 ألف دولار.

ولم يتسلم النادي الأهلي حتي اليوم الخطاب الخاص برفع الإيقاف عن اللاعب المالي رغم إرسال ما يثبت بتسديد غرامة اللاعب منذ يوم 8 يوليو الحالي.

وحال عدم تسلم الخطاب سيتم استبعاد اللاعب من مواجهة الزمالك المقرر لها غدًا الخميس.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع غريمه التقليدي نادي الزمالك غد الخميس في إطار بطولة الدوري العام المصري الممتاز.

ويمتلك النادي الأهلي في رصيده 75 نقطة في المرتبة الأولى بجدول ترتيب الدوري المصري حيث يفصل نقطتين فقط عن التتويج بلقب المحلي.