بايدن فى قمة الناتو: لن نتردد فى دعم أوكرانيا

ألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، خطابا، اليوم الأربعاء، أمام حشد في فيلنيوس تعهّد فيه عدم تخلي الغرب عن أوكرانيا في حربها ضد الغزو الروسي.

وأكد من باحة جامعة فيلنيوس حيث عقدت قمة "الناتو": أن الولايات المتحد وحلفاءها لن يترددون في دعم أوكرانيا، مشيرا إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين كان يتوقع أن "ينكسر" الحلف لكنه "أخطأ في ظنه.

وخلال الخطاب، وعد الرئيس جو بايدن أوكرانيا بأن شركاءها الغربيين لن يتخلوا عن دعمها الدفاعي، بعد يومين من الاجتماعات ذات الأهمية العالية مع قادة "الناتو".

وتابع: "دفاع الحرية ليس عملًا يتم في يوم أو عام. إنه نداء حياتنا - للأبد"، مضيفًا: "نحن مستعدون للنضال المقبل"، كما قال بشأن شركاء أوكرانيا: "وحدتنا لن تتزعزع، أعدكم بذلك".

واستمر بايدن في القول: "لن نتراجع. أعني ذلك بالفعل. التزامنا تجاه أوكرانيا لن يضعف. سندافع عن الحرية اليوم وغدًا وطوال المدة التي تستغرقها".

وأشار إلى أن العالم يقف على مفترق طرق، حيث تتوقف الحرية على التحالفات العالمية للولايات المتحدة.

وقال بايدن: "نواجه اختيارًا، اختيارًا بين عالم يتسم بالاكتراث واستغلال الآخرين، حيث القوة هي الحق، أو عالم ندرك فيه أن نجاحنا يرتبط بنجاح الآخرين - عندما يتحسن أداء الآخرين، يتحسن أداؤنا أيضًا".

وأضاف بايدن: "فكرة أن الولايات المتحدة يمكن أن تزدهر بدون أوروبا آمنة ليست معقولة".