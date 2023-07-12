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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وزير الرياضة يتفقد استاد القاهرة للاطمئنان على جاهزيته لقمة الأهلي والزمالك.. صور

وزير الرياضة يتفقد
وزير الرياضة يتفقد استاد القاهرة
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حرص الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تفقد  استاد القاهرة الدولى للاطمئنان على جاهزيته لاستقبال مباراة القمة المرتقبة  بين قطبي الكرة المصرية الأهلى والزمالك فى إطار مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم للموسم الحالى .
ورافق وزير الرياضة خلال جولته وليد عبد الوهاب المدير التنفيذي لاستاد القاهرة.
ومن جانبه وجه وزير الرياضة رسالة لجماهير الفريقين بأن تكون المباراة تحت شعار " شجع منتخب مصر و لا للتعصب ".
كما اطمئن صبحي على جاهزية أرضية الملعب لاستقبال مباراة القمة والمقرر اقامتها غدا الخميس. 
وأكد صبحي على ثقته في تقديم الفريقين لمباراة كبيرة ، وخروجها  بالصورة التى تعكس المستوي الكبير للكرة المصرية وريادتها مشيرا إلى أن مباراة الاهلى والزمالك تظل مباراة قمة عربية وافريقية ويتابعها الملايين من المشجعين والمحبين لكرة القدم.
يذكر أن المباراة بين الاهلى والزمالك من المقرر إقامتها  غدا الخميس فى الثامنة والنصف مساء  على استاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

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