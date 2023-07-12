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الأربعاء 12 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الاتحاد والمقاولون في الدوري

الشوط الأول ..تعادل
الشوط الأول ..تعادل سلبي بين الاتحاد والمقاولون
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تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري ،ب قيادة الصربى زوران مانولوفيتش ، مع نظيره المقاولون العرب ، خلال الشوط الأول في المباراة المقامة بينهما على ملعب استاد الإسكندرية ،ضمن منافسات الجولة رقم ٣٣ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالآتي :

حراسة المرمى : صبحي سليمان

خط الدفاع : محمد صالح ومصطفى إبراهيم وأحمد فهد وعبدالغني محمد .

خط الوسط :  ناصر ناصر  ومحمد محمود ومورو ساليفو ومحمد فارس وإسلام عبدالنعيم.

خط الهجوم: مابولولو .

وجاء تشكيل المقاولون العرب كالآتي :

حراسة المرمى : محمود أبو السعود

خط الدفاع : أمير عابد وأحمد علاء وأحمد الشيمي وأحمد فوزي وأحمد عاطف قطة.

خط الوسط : جوزيف اوشايا و فاروق نورالدين وعمر سافيولا وعمر فايد وفادي فريد .

خط الهجوم: جون اوكلي .

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