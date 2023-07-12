الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الاتحاد والمقاولون في الدوري

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري ،ب قيادة الصربى زوران مانولوفيتش ، مع نظيره المقاولون العرب ، خلال الشوط الأول في المباراة المقامة بينهما على ملعب استاد الإسكندرية ،ضمن منافسات الجولة رقم ٣٣ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .
وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالآتي :
حراسة المرمى : صبحي سليمان
خط الدفاع : محمد صالح ومصطفى إبراهيم وأحمد فهد وعبدالغني محمد .
خط الوسط : ناصر ناصر ومحمد محمود ومورو ساليفو ومحمد فارس وإسلام عبدالنعيم.
خط الهجوم: مابولولو .
وجاء تشكيل المقاولون العرب كالآتي :
حراسة المرمى : محمود أبو السعود
خط الدفاع : أمير عابد وأحمد علاء وأحمد الشيمي وأحمد فوزي وأحمد عاطف قطة.
خط الوسط : جوزيف اوشايا و فاروق نورالدين وعمر سافيولا وعمر فايد وفادي فريد .
خط الهجوم: جون اوكلي .