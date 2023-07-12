القمة 126.. تأكد غياب دونجا وسامسون عن الزمالك في لقاء الأهلي

تأكد غياب نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك، رسميا عن مباراة فريقه أمام الأهلي، مساء غدًا الخميس، وذلك للإصابة وعدم الجاهزية الفنية .

وكانت قائمة الزمالك للقاء الأهلي قد ضمت كل من :

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي .

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبدالغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - حاتم سكر .

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو"- أحمد عبد الرحيم " ايشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" -إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - محمد صلاح.

فيما يغيب، محمود حمدى الونش ومحمد عبدالشافي وعبدالله جمعة ومصطفي شلبي للإصابة، وسامسون أكينولا لعدم الجاهزية الفنية، ويوسف أسامة نبيه وسيف جعفر نظرا لتوقيعهم لفريق بيراميدز .

يحتل فريق الزمالك قبل مواجهة الأهلي غدًا، المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة برصيد 59 نقطة من خوض 32 مباراة.

وخلال 32 مباراة نجح فريق الزمالك في الفوز بـ 17 مباراة، وتعادل في 8 مباريات، وخسر في 7 مباريات، وسجل لاعبو الفريق الأبيض 49 هدف، ودخل مرمي الفريق 30 هدف .

ويدخل فريق الزمالك عقب المران الختامي اليوم الأربعاء في معسكر مغلق وذلك لفرض مزيد من التركيز على القائمة التى ستخوض المباراة من اللاعبين .

وفقد فريق الزمالك جميع فرصه في التتويج بالدوري هذا الموسم للمرة الثالثة على التوالي، وتوج باللقب النادي الأهلي رسميا بغض النظر عن باقى نتائجه المتبقية .

وحسم الأهلي قبل مواجهة الزمالك لقب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 75 نقطة من خوض 29 مباراة وله أكثر من مباراة مؤجلة .