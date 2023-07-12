ندى ثابت: قانون دعم صندوق "قادرون باختلاف" خطوة مهمة تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة

أشادت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، بموافقة مجلس النواب نهائيا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، و60 نائبا عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن دعم صندوق "قادرون باختلاف".

وقالت "ثابت" في تصريحات صحفية لها اليوم، إن موافقة مجلس النواب نهائيا، على مشروع قانون "صندوق قادرون باختلاف"، خطوة مهمة على الطريق الصحيح تصب في مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفر الدعم الكافي لتمويل "صندوق قادرون باختلاف" المنشأ بموجب القانون رقم (200) لسنة 2020.

وأوضحت، أن قانون دعم صندوق "قادرون باختلاف" يساهم في دخول تبرعات وايداعات إلى الصندوق بحوالي مليار جنيه مصري، وتلك خطوة مهمة نستطيع من خلالها العمل، وحل العديد من المشكلات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل: إصدار كارت الخدمات المتكاملة لاسيما أن إصدار الكارت يكلف مبالغ مالية كبيرة، وتنفيذ الإتاحة المجتمعية، وتابعت: "سيدعم ذلك الخطط التي تضعها الدولة وبالأخص وزارة التضامن".

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تبذل جهودًا عظيمة لتقديم الدعم اللازم للأشخاص ذوي الإعاقة، فمنذ أن تولى الرئيس السيسي حكم مصر وهو يعمل جاهدًا لحل كافة المشكلات والعقبات التي تواجههم، ويأتي ذلك ضمن سياسة انتهجها للاهتمام بهذه الشريحة من المجتمع.

واختتمت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت: "خالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي الداعم الأول والرئيسي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يؤمن بقدراتهم وإبداعاتهم".