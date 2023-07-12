رئيس جنوب السودان يصل القاهرة ويلتقي نظيره الإريتري قبل قمة الجوار.. صور

وصل رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، إلى القاهرة اليوم الأربعاء للمشاركة في مؤتمر جوار السودان، غدا الخميس 13 يوليو 2023.

والتقى "سلفاكير" بالرئيس الإريتري أسياسي أفورقي، الذي وصل القاهرة في وقت سابق من اليوم الأربعاء وكان في استقباله الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في مطار القاهرة الدولي.

وقال وزير الإعلام الإريتري يمانى جبرميسكل عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”إن الرئيس أفورقي التقى أيضا وزير الخارجية السفير سامح شكري لتبادل وجهات النظر حول حل الأزمة في السودان.

ووصل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إلى القاهرة وذلك تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمشاركة في قمة دول جوار السودان التي ستنعقد يوم غد الخميس.

وتعقد غدا الخميس قمة دول جوار السودان، في القاهرة وتأتي بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتبحث التوصل إلى حلول للأزمة السودانية المستمرة منذ منتصف أبريل الماضي، حيث اندلع القتال بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع ما تسبب في أزمة كبيرة.

رئيس جنوب السودان ونظيره الإريتري