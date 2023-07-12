برنامج الطروحات الحكومية.. 1.9 مليار دولار حصيلة بيع أصول مملوكة للدولة.. خطة حكومية لزيادة تدفقات العملة الصعبة.. الإدريسي: التوسع في المشروعات الزراعية والصناعية يحقق الاكتفاء الذاتي

وقعت الحكومة اتفاقيات بقيمة 1.9 مليار دولار لبيع أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج الطروحات العامة الذي يهدف إلى إنهاء أزمة نقص العملة الأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث تهدف عمليات الطرح تستهدف تعزيز ثقة المستثمرين في أجندة الإصلاح الحكومية، كما أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيرة التخطيط هالة السعيد بيع حصص في خمس شركات للمستثمرين.

هنا يرى الخبراء بأن عمليات الطرح تستهدف زيادة تدفقات العملة الصعبة إلى 191 مليار دولار سنويا بحلول عام 2026، من خلال زيادتها بـ 70 مليار دولار سنويا، وفقا لما صرح به رئيس مجلس الوزراء في أوقات سابقة. وأضافوا، بأن الخطة الحكومية تتضمن أيضَا زيادة إيرادات الصادرات والسياحة بنسبة 20% سنويا، وتحويلات المصريين بالخارج بنسبة 10%، إلى جانب تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وعائدات قناة السويس.

جدير بالذكر كانت الحكومة تستهدف بيع أصول بقيمة ملياري دولار بنهاية يونيو الماضي، كجزء من برنامج الإصلاح الذي اتفقت عليه العام الماضي مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار.

بدوره يقول الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، تحاول الحكومة تنفيذ خطتها التى أعلنها رئيس الوزراء من خلال تحصيل 191 مليار دولار بحلول 2026 مع العمل على تعظيم العائدات من مصادر الدخل الأخرى مثل السياحة وتحويلات العاملين بالخارج إلى جانب السعي لجذب الاستثمار الأجنبي ما يحقق توفير فرص العمل ويحقق الاكتفاء الذاتي ما يقلل هدر العملات الأجنبية في مصر.

وأضاف الإدريسي لـ"البوابة نيوز": يجب العمل على تعظيم الانتاج المحلي من خلال التوسع في المشروعات الوطنية مثل الزراعة والمنتجات الغذائية إلى جانب التوسع في التصنيع وزيادة المكون المحلي ما يعزز وجود في فرص العمل ما ناحية ويزيد فرص الانتاج والتصدير وجلب العملات الصعبة.

كما شملت عمليات البيع استحواذ شركة أيه دي كيو القابضة الإماراتية على حصص تراوحت بين 25-30% في الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو) والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب) وشركة الحفر المصرية مقابل 800 مليون دولار، وفقا لما قالته السعيد.

وبدوره يقول الدكتور عبدالرحمن عليان، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، بأن الطروحات الحكومية تستهدف تحقيق الادارة الرشيدة في هذه الشركات إلى جانب ضخ رؤوس أموال جديدة تساهم في ضخ دماء جديدة في هذه الشركات ما تحقق فرص عمل جديدة.

وشدد عليان في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" على ضرورة تعظيم المكون المحلي فى الصناعات والتوسع فى المشروعات الانتاجية مثل زراعات المحاصيل الاستراتجية أو تربية الماشية مع السعي لعمل الصناعات الغذائية المكملة التى تحقق الاكتفاء الذاتي.

كما استثمر تحالف مكون من شركة إيكون للاستثمارات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى ومستثمرين أجانب 700 مليون دولار في شركة إدارة الفنادق المملوكة للدولة من خلال زيادة رأسمالها، كما تخارجت الحكومة من كامل حصتها البالغة 31% في شركة العز الدخيلة لصالح المساهم الرئيسي حديد عز مقابل 241 مليون دولار. ليرتفع بذلك إجمالي الصفقات التي شهدها برنامج الطروحات هذا العام إلى سبع جمعت الحكومة نحو 153 مليون دولار - معظمها مقوم بالجنيه - من بيع حصص في شركتي المصرية للاتصالات وباكين في مايو.

أما الصفقات قيد الإعداد، فذكر رئيس الوزراء إن الحكومة ستعلن قريبا عن صفقات أخرى بقيمة مليار دولار. وأضاف أن مؤسسة التمويل الدولية تساعد في ضم المزيد من الشركات إلى البرنامج لتصل إلى 50 شركة إجمالا، موضحا أن الدولة أكملت حتى الآن ربع المرحلة الأولى.