المصرية للاتصالات WE تشعل صيف 2023 بمنتجات وعروض جديدة

أطلقت الشركة المصرية للاتصالات WE حملتها الترويجية الجديدة لصيف 2023 تحت شعار "علّينا سقف الولعان" للإعلان عن العروض والخدمات الجديدة التي تقدمها الشركة خلال موسم الصيف لتلبية احتياجات ومتطلبات عملائها الحاليين والجدد لتقديم تجربة متميزة لهم والاستمتاع بخدمات الاتصالات المتكاملة التي تقدمها الشركة، وذلك في إطار حرص المصرية للاتصلات الدائم على التواجد دومًا في الصدارة ومنح عملائها منتجات وخيارات فريدة ومبتكرة تؤكد ريادتها كأول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.

تضمنت الحملة الترويجية أغنية بعنوان"علّينا سقف الولعان" للميجا ستار بهاء سلطان وبمشاركة عدد من النجوم الشباب أبرزهم عائشة بن أحمد وآية سماحة وأدم الشرقاوي، وتقدم WE لعملاء المحمول مجموعة من العروض المتميزة تتضمن 100 ضعف الشحنة ميجابايتس مجانا واشتراك لمنصة Jawwy TV طوال الصيف عند الاتصال بكود #501* قبل عملية الشحن، بالإضافة إلى جوائز مالية قدرها 6 ملايين جنيه كاش لكل العملاء المشتركين فى عرض الشحن طوال فترة العرض مُقسمة إلى 50,000 جنيه كاش إلى 10 فائزين أسبوعيًا، وجائزة كبرى قدرها مليون جنيه كاش، كذلك تقدم WE عرض "استخدامك هيرجعلك" والذي يمنح العملاء استخدامهم من دقائق وميجابايتس ووحدات والتي تم استخدامها طوال أيام الاسبوع مجاناً خلال يومي الجمعة والسبت، هذا إلى جانب 50% زيادة مجانية عند اتصال العميل بـ #701* قبل تجديد باقة الكنترول، وفيما يتعلق بباقات الموبايل إنترنت Nitro تقدم WE لعملائها الجدد عند الإشتراك في باقات Nitro لأول مرة ضعف الباقة هدية لمدة 7 أيام، ومنح العملاء الحاليين عند تجديد باقة Nitro 50% ميجابايتس إضافية هدية لمدة 7 أيام.

صرح محمد أبو طالب، نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية بالمصرية للاتصالات WE أن الشركة نجحت في بناء وكسب ثقة عملائها عام بعد عام وأثبتت بقاعدة عملائها التي وصلت إلى أكثر من 12 مليون عميل خلال 5 سنوات أنها جديرة بهذه الثقة، مضيفا أن العروض والخدمات الجديدة التي تقدمها WE تؤكد حرصها على تقديم أفضل المنتجات وتطويرها باستمرار لتواكب احتياجات العملاء المتطورة والوصول لمختلف الشرائح باختلاف اهتماماتهم.

وعن العروض الجديدة، أوضح أبو طالب أن WE تحرص كل موسم صيفي على تقديم عروض وخدمات مبتكرة لضمان تحقيق أفضل استمتاع لعملائها الحاليين والجدد بخدمات الاتصالات خلال فترة الصيف، وتستكمل الشركة مسيرة النجاح والتقدم مع عملائها خلال هذا الصيف بتقديم مجموعة متنوعة وحصرية من العروض لخدمات المحمول وذلك انطلاقا من شعارها "غير أي حد".