عطل مفاجئ يضرب تويتر حول العالم ويخفي التغريدات

ضرب عطل مفاجئ تويتر حول العالم وتم إخفاء التغريدات على منصة التواصل الاجتماعي، حول العالم، مساء اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023.

حيث تلقي عدة بلاغات تفيد بعدم قدرة المستخدمين مشاهدة التغريدات عبر الموقع أو التطبيق نتيجة عطل بالخادم، وأن العطل فى موقع التغريدات قد بدء في الساعة 5.30 مساء، وعند فتح تطبيق تويتر تظهر لكن لا يمكن رؤية التغريدات بشكل كامل . وذلك بحسب موقع تتبع التيار Downdector.

وحتى الآن لم يوضح تويتر أو المالك الملياردير الأميركي إيلون ماسك، سبب العطل الذي استمر لفترة قليلة من الوقت، قبل أن يعود التطبيق للعمل بشكل طبيعي.

وأضح إيلون ماسك سابقا ، أن تويتر طبقت قيودا مؤقتة على قراءة المنشورات لمعالجة المستويات البالغة من استخلاص البيانات والتلاعب بالنظام.

وأضاف أيضا الى أن الحسابات غير الموثقة سيسمح لها بقراءة 600 منشور يوميا بينما سيكون الحد الأقصى للحسابات الجديدة غير الموثقة هو 300 منشور يوميا ، ويواجه تويتر منافسه شرسة مع ثريدز المشابه له الذي أطلقته ميتا منذ نحو أسبوع .