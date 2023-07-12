قصور الثقافة تناقش "فن إدارة الوقت" في دار كتب طنطا

عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، اليوم الأربعاء، ندوة تثقيفية تحت عنوان "فن إدارة الوقت"، بدار الكتب في مدينة طنطا.

تحدث خلالها الدكتور محمد طه، أستاذ التربية بجامعة طنطا، حول الشعور الذي يراود الغالبية بعدم وجود وقت كاف لإنهاء كافة الأعمال خلال اليوم، موضحا بأن فن إدارة الوقت هو الحل الأمثل، مشيرا إلى كونه أحد أهم المهارات الحياتية التي يجب على الشخص اكتسابها.

واستعرض طه، أهمية وفائدة إدارة وتنظيم الوقت على حياة الشخص والمجتمع، منها: زيادة القدرة على تحقيق الأهداف، وتحسين الأداء والانضباط الذاتي، وتحسين فرص العمل، وتقليل الجهد والتوتر، وتحسين الإنتاجية.

وقدم طه، بعضا من النصائح التي تساعد الإنسان على التنظيم الجيد لوقته قائلا: "إذا أردت يوما منظما فعليك بالتخطيط الجيد للوقت، وكتابة خططك ومهامك اليومية، لكن إبدا يومك بالمهام الصعبة والأكثر أهمية، ولا تجعل الملل يتسلل إلى نفسك، واتخذ القرارات، وقم بتحديد الأولويات".

كما تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم ورشتها المجانية في فنون الكتابة الإبداعية والخط العربي، غد الخميس، بدار الكتب في طنطا، وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالغربية، حيث من المقرر أن تتواصل فعاليات الورشة بحضور الفنان وخبير الخطوط العربية حامد فرج لتقديم الشرح النظري والعملي حول كيفية كتابة أشكال الخطوط المختلفة.