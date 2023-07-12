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الأربعاء 12 يوليو 2023
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الدكتور جمال شعبان يكتب عن البروفيسور مجدي يعقوب: مصر فيها ناس حلوة

البوابة نيوز
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السير مجدى يعقوب
عريض الجبهة
قوى ملامح الوجه 
بارز عظام الوجنتين
حاد العينين كأنهما عينا صقر
شعاع العبقرية باهر قاهر يندلع من نظراته 
ومع ذلك ترتسم على شفتيه  ابتسامة عذبة شفيفة
تستمد نورها من قلب نابض بالعطاء 
جياش بالحب عامر بالحياة
بدأ مسيرته وهو  يحلم  أن يصبح جراحا للقلب وهو ما زال في غضاضة الطفولة يري شبح الموت يختطف قريبة له لتلف صِمَام القلب
كبر هذا الحلم حتي أصبح أسطورة الطب في العالم وأيقونة جراحة القلب والفارس والنبيل والسير مجدي يعقوب
عندما تقف بحضرة قامة سامقة مثل  مجدي يعقوب يعتريك الخشوع وتنتابك المهابة ويسيطر عليك التقديس فتنثال الكلمات انثيال العبرات وتنهمر انهمار قطرات المطر
من غيمة مثقلة بالماء والخصب والنماء 


فبرحابة المسافة من القاهرة عبر الأطلنطي إلى شيكاغو ثم عبر المتوسط إلى لندن ثم سريانا مع النيل حتي منابعه في الجنوب في أسوان التليدة حيث رفع القواعد من مركزه للقلب يواسي ألأليل ويداوي العليل ويضمد جراحات الأفئدة
مركز أسوان للقلب 
السر الأول لعبقرية المركز أنه ثمرة قريحة العبقري سير مجدي يعقوب الذي يعتبر ظاهرة تاريخية بكل ما تعنية كلمة ظاهرة من معاني الإلهام والإبهار والتأثير الذي يتجاوز حيّز الزمان والمكان
ثانيا عبقرية المكان حيث اتخذ السير مكانا قصيا بمنأي عن مراكز النفسنة وسنتر الأسافين في العاصمة فاختار أسوان حيث بكارة الجغرافيا ونقاء الجو وطيبة الناس وان كان لي عتاب علي محافظ أسوان انه لم يمهد الطريق المؤدي الي المركز جيدا ولو كنت مكانه لفرشته بالورود من المطار حتي بوابة المركز لأنه بوابة مصر إلى العالمية


ثالثا التصميم الأوروبي البحت في المبني
وطريقة التشغيل التي كرست لتفرغ الكوادر الشابة العبقرية المنتقاة ببصيرة وحرفية
وامتزاج البحث والعلم والتعليم والعلاج في بوتقة واحدة تنصهر فيها كل عناصر الفريق
رابعا الروح الإيجابية روح الفريق وظلال المحبة التي أفرزتها روح السير مجدي الملهمة المتألقة
ترى الجميع يجلسون لتناول الغداء في المطعم فلا تستطيع التمييز بين الطبيب والممرض والفني والإداري والطبيب السينيور والچونيور أسوة بمستشفيات الغرب الشيء الذي نفتقده في المراكز الفرعونية في العاصمة حيث يكون الاستاذ نصف إله
خامسا لم تعجبني يافطة مكتوبا عليها مستشفيات أسوان الجامعية
حيث توحي بالنية المبيتة من جامعة أسوان بالانقضاض إذا واتتها الفرصة
ومن هنا أقول لهم تعاونوا معه تعلموا منه ولكن لا تستولوا عليه فيصبح في خبر كان
هنا يكتب السير مجدي صفحة جديدة من كتاب التاريخ الذي نقشه أسلافه الفراعنة 
على جداريات الدهر تتحدى الزمن وتبتغي الأبدية وترمي للخلود
لم تقتصر عبقرية رحلة عمر ملك القلوب على إنجازاته في طب القلب وجراحاته وأبحاثه التي ترتقي إلي مصاف المعجزات ولكن امتد ثراء الشخصية العبقرية فنيا وفكريا وحبا للجمال وافتتاحنا  بالموسيقى واهتماما بتراث العالم الفني واقتناء لدرر الحكمة واجتباء لقطوف الفلسفة
فيبدو السير مجدي يعقوب هرما رابعا شامخا يطاول أهرامات الجيزة ويباري معابد وادي الملوك
لم تخطفه الميديا ولو شاء لامتد بساطها تحت نعليه
ولَم يطلب حظوة لدي حاكم ولَم يقف على عتبات أمير ولم يتوسل بتلابيب سلطان 
بل زاهد كأنه قديس يفر من الأضواء كأنها نار تحرق
ويسعد بابتسامة طفل تماثل للشفاء ويمسح علي رأس المكلومين 
يجفف دموع  المحرومين 
وهاهو يضع حجر الأساس لأعظم مدينة لجراحات وطب القلب
لتبدأ مسيرة الخلود بخطوة على درب الأبدية..
مصر فيها ناس حلوة.
 

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