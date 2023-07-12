مكتبة القاهرة الكبرى تختتم فعاليات الاحتفال بذكرى تأسيس "العاصمة"

اختتمت اليوم الأربعاء، فعاليات الاحتفال بذكرى تأسيس مدينة القاهرة، بمكتبة القاهرة الكبرى، والذي استمر لمدة أسبوع بدءًا من 6 وحتى 12 يوليو الجاري.

تضمن الاحتفال معرضًا للتصوير الفني عن أهم المعالم التراثية والحضارية والمعمارية لمدينة القاهرة تحت عنوان: "القاهرة بعيوننا".

كما شمل الاحتفال سلسلة من المحاضرات عن تاريخ مدينة القاهرة مصحوبة بشرح وافٍ عن تاريخ المعالم الحضارية والتراثية للقاهرة وأهم التطورات العمرانية التى حدثت فى تاريخ مدينة القاهرة، حاضر فيها نخبة من أساتذة التاريخ والعمارة والآثار الإسلامية والمهتمين بشئون التراث الحضاري.

ويعد الاحتفال بذكرى تأسيس مدينة القاهرة من أهم احتفالات الحفاظ على الهوية، فالتراث هو الحاضنة التاريخية للشعوب على اختلاف هويتها وثقافتها، وهو ما يمنحها هويتها المميزة رغم اختلاف العصور.

أقيمت الفعاليات على مدار أسبوع، بالتعاون مع مكتبة القاهرة الكبرى بإشراف ياسر مصطفى عثمان مدير عام المكتبة، وبمشاركة كل من مؤسسة التراث والثقافة والفنون برئاسة الدكتور محمد حسام إسماعيل والجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية برئاسة الدكتور محمد زينهم.