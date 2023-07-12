"تعليم القاهرة" يفوز بالمراكز الأولى على مستوى الجمهورية في العروض الرياضية

وجه ايمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، التهنئة إلى توجيه عام التربية الرياضية لحصوله على المراكز الأولى جمهوري فى العروض الرياضية على مستوى الجمهورية.

كما تقدم موسى بالشكر والتقدير لأبنائه الطلبة وفريق العمل بالقاهرة والمشرفين والمعلمين على مجهوداتهم المبذولة والملموسة مع الطلبة للوصول إلى القمة، متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق والنجاح والتميز.

وقد فاز فى المرحلة الثانوية مدرسة النصر للغات إدارة النزهة التعليمية، وفاز فى المرحلة الإعدادية مدرسة الخلفاء الراشدين إدارة السلام التعليمية، وفاز فى المرحلة الابتدائية مدرسة سانت مارى للغات التابعة لإدارة البساتين التعليمية.