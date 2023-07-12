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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

التونسية أنس جابر تطيح بإيلينا ريباكينا وتتأهل لنصف نهائي ويمبلدون

انس جابر
انس جابر
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نجحت التونسية أنس جابر في التأهل إلى نصف نهائي ويمبلدون، بعدما أطاحت بنظيرتها الكازخستانية إيلينا ريباكينا من الدور ربع النهائي.

وتأهلت “جابر”، للدور نصف النهائي من بطولة ويمبلدون للمرة الثانية على التوالي.
وستواجه أنس جابر في الدور نصف النهائي لاعبة بيلا روسيا أرينا سابلينكا غدا الخميس.

حسمت المجموعة الثالثة لصالحها بنتيجة 6-1.

وستقام مباريات الدور نصف النهائي من بطولة ويمبلدون لمنافسات السيدات غدا الخميس.

وستجمع المباراة الأولى بين أنس جابر وسابلينكا لاعبة بيلاروسيا.

بينما ستجمع المباراة الثانية في نصف نهائي بطولة ويمبلدون بين الأوكرانية يلينا سفيتولينا والتشيكية ماركيتا فوندروسوفا.

 

التونسية أنس جابر نصف نهائي ويمبلدون إيلينا ريباكينا