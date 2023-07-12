قصور الثقافة تواصل عروضها الفنية بـ"صيف الإسماعيلية"

شهدت حديقة الشيخ زايد بالإسماعيلية، احتفالات "صيف الإسماعيلية"، ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى.

بدأت الفعاليات بعرض فني لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية أطفال بقيادة مصطفى محمود، التي قدمت مجموعة من الفقرات الفنية على أنغام السمسمية منها "سارة الليل، وسلم على الشهداء، وعدى النهار علينا".

كما قدمت فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية بقيادة الفنان ماهر كمال بعض الرقصات منها "الصيادين، وضم ضم، وبتغني لمين يا حمام، والبدوى، والتنورة، وغصين الحبيب".

في حين نظم قسم الفنون التشكيلية بفرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، ورشة فنون تشكيلية للأطفال بإستخدام خامات الباستيل الشمعية، وأوضحت الفنانة التشكيلية سماح علي أنواع الألوان الباستيل وكيفية استخدامها فى الأعمال الفنية، وذلك بقصر ثقافة الإسماعيلية.