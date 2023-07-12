تصل لـ40 جنيهًا.. برلماني يكشف رسوم تحصيل القمامة بمنظومة المخلفات الجديدة

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل ملف التصالح في مخالفات البناء، وقانون وضع اليد الذي أرسلته الحكومة للبرلمان.

ولفت السجيني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى خلال برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد إلى أن قانون التصالح متوقع انتهاء إقراره قريبا، مؤكدا أن قانون وضع اليد يوقف نزيف التعدي على الأراضي التابعة للدولة، علاوة على أن لجنة استرداد أراض الدولة تقدمت بمقترحات مهمة لحل تلك الأزمة.

وبشأن منظومة القمامة، تابع السجيني قائلا: “أوجه الشكر للرئيس السيسي لأن تلك المنظومة يتم متابعتها من قبل مؤسسة الرئاسة، وتم تجميع المعلومات عن خرائط المدافن والمصانع ونظام الجمع في المحافظات، علاوة على تقديم مقترح كيفية الاستفادة من منظومة المخلفات”.

وأضاف: «منظومة المخلفات مش بتجيب فلوس لكن هتديني خدمة وجودة، ومؤسسات الدولة تقدمت بدور يخصها في هذا الملف بداية من تجميع القمامة حتى استخراج الوقود أو الأسمدة العضوية منها، وصناعة احتاجت لقانون تشريعي وهيكلي».

واستكمل السجيني: هناك شركة تولت النظافة في الإسكندرية، ولأول مرة منذ عهد المحافظ الأسبق عبد السلام محجوب نجد مظهرا راقيا لعروس البحر المتوسط، ونحن لدينا خسائر في هيئتي النظافة في الجيزة والقاهرة تصل لملياري جنيه.

وبشأن رسوم تحصيل القمامة، أكد أن رسوم تحصيل القمامة في منظومة المخلفات الجديدة تبدأ من 2 جنيه حتى 40 جنيها كحد أقصى، على أن يتم تحصيلها على وصل الكهرباء.

وبشأن قانون اقتناء الحيوانات، اختتم رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "القانون سابقة تاريخية لم تحدث من قبل، وكانت الكلاب تضرب وتسمم لكن القانون الجديد يجرم ذلك".