إجلاء 40 ألف شخص بسبب الفيضانات في الصين

أعلنت وسائل إعلام صينية اليوم الأربعاء، إن السلطات أجلت أكثر من 40 ألف شخصا في إقليم سيتشوان بالصين بسبب الفيضانات، والأمطار الغزيرة.

وتسبب الأمطار الغزيرة في فيضانات وانهيارات أرضية، حيث ألحقت أضرارا بالمنازل ودمرت البنية التحتية، وأودت بحياة كثيرين.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا، أن هيئات الأرصاد الجوية مددت تحذيرا من عواصف شديدة حتى يوم غد الخميس في عدة أقاليم.

وقال مركز الأرصاد الجوية الوطني إن بعض هذه المناطق قد يشهد سقوط أكثر من 70 مليمترا من الأمطار خلال ساعة واحدة، بالإضافة إلى عواصف رعدية‭‭ ‬‬ورياح شديدة وبرد.