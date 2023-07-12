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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

هل يجوز للجنب قراءة القرآن من المصحف؟.. أمين الفتوى يجيب

الدكتور محمود شلبي،
الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء
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أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال شخص ، حول هل يجوز قراءة القرآن من المصحف وهو جنب وليس طاهرا؟
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "قراءة القرآن من غير مس للمصحف تجوز باتفاق الفقهاء، طالما ليس جنبا أو المرأة حائض أو نفساء، لكن لو بمس المصحف لو الإنسان قادر على الاغتسال فعليه الاغتسال، وبعض الفقهاء أجازوا مس المصحف بدون طهارة عند الحاجة مريض كبير سنا، أو طالب علم".
وأضاف: "أما غير المتوضئ فلا بأس بقراءته للقرآن، ولكن دون مسٍّ للمصحف؛ لأن مس المصحف يحتاج إلي طهارة، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء ، وقد أجاز بعض الفقهاء للمحدثِ حدثًا أصغر أن يمس المصحف، ولكن الخروج من الخلاف مستحب؛ لذا فالأولَى للمسلم إذا أراد أن يمس المصحف أن يتوضأ إذا أمكنه ذلك، خروجًا من الخلاف".
 

الدكتور محمود شلبي دار الإفتاء المصرية القرآن