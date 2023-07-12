رئيس قضايا الدولة يعين المستشارة يمنى رضا لإدارة مهام تنقلات مستشاري وأعضاء الهيئة

أصدر المستشار مسعد عبد المقصود رئيس قضايا الدولة، اليوم الأربعاء، القرار رقم ١٩٨ لسنة ٢٠٢٣ بتولي المستشارة يمنى محمد رضا بدير مباشرة كافة مهام إدارة تسكين وتنقلات مستشاري وأعضاء الهيئة.

وصرح المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها، بأن المستشار مسعد عبد المقصود رئيس قضايا الدولة أصدر اليوم، القرار رقم ١٩٧ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل مجلس إدارة مركز الدراسات القضائية والتدريب.

كما أصدر المستشار مسعد عبد المقصود رئيس قضايا الدولة، القرار رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٢٣ بتعيين السيدة المستشارة مي مروان عبد الله عرفة أمينًا عامًا مساعدًا لشئون المرأة والعلاقات الإنسانية وإدارة التطوير والحوكمة.