ستولتنبرج: إزالة المعوقات أمام انضمام أوكرانيا للناتو تبعث برسالة واضحة وقوية من القمة

أكد السكرتير العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، اليوم الأربعاء مجددا أن قرار إزالة المعوقات أمام انضمام أوكرانيا إلى التحالف يبعث برسالة واضحة وقوية وموحدة من القمة.

ورحب ستولتنبرج حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية بالحزمة الجديدة للدعم الأمني ​​التي وافقت عليها دول مجموعة السبع، مضيفا "يتعين على الناتو التأكد من وجود ترتيبات موثوقة لأمن أوكرانيا عندما تنتهي الحرب حتى لا يعيد التاريخ نفسه".

وقال ستولتنبرج إنه سيكون من الخطأ التكهن بالترتيبات التي سيتم إجراؤها بعد انتهاء الحرب، حيث أن التركيز الرئيسي في الوقت الحالي هو ضمان انتهاء الحرب بطريقة عادلة ودائمة.

وأوضح أن الناتو هو تحالف إقليمي إلا أن ما يواجه الجميع حاليا هو تحديات عالمية، مضيفا "ما يحدث في أوروبا مهم لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، وما يحدث هناك مهم لأمريكا الشمالية وأوروبا"، وأكد أن الناتو الآن أكثر اتحادا من أي وقت مضى ويقف بقوة للدفاع عن القيم المشتركة وشعوب الدول.

وقال إن فولوديمير زيلينسكي رحب بتأسيس مجلس الناتو وأوكرانيا والالتزام الواضح بتقريب أوكرانيا من عضوية التحالف.