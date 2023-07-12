كل ما تريد معرفته عن مرض البلاجرا

البلاجرا من الأمراض الجلدية المزعجة والمؤلمة وهي حالة يصاب بها الشخص الذي يعاني من نقص فيتامين B3 في الجسم أحد أنواع فيتامن ب، والمعروف أيضاً بالنياسين وتسبب البلاجرا مشاكل في الجهاز الهضمي والجلد والجهاز العصبي

تبرز «البوابة نيوز» كل ما تريد معرفته عن هذا المرض للتعامل معه:



-أعراض البلاجرا على الجهاز الهضمي:

الإسهال:

أكثر مشاكل الجهاز الهضمي شيوعاً وقد يكون أول أعراض ظهور البلاجرا، وقد يسبب الإسهال الشديد الإصابة بالجفاف ويمكن أن يسبب سوء التغذية حيث أنه يؤثر على امتصاص العناصر الغذائية من الطعام “القئ، وجع البطن، الشعور بالغثيان، عسر الهضم، قلة الشهية، تقرحات الفم، وتورم اللسان”.

الأعراض الجلدية:

التهاب الجلد ويكون الجلد سميكاً ومتقشراَ كما قد يظهر طفح جلدي وتغير في لون الجلد، التهاب الشفاه، تشقق والتهاب الفم، التهاب الجفون".

الأعراض العصبية:

القلق، الاكتئاب، فقدان الذاكرة، الارتباك، والذهان

إذا تفاقمت الحالة قد تسبب ظهور الأعراض:

التهاب وتورم اللسان والذي يمكن أن يعيق مجرى الهواء لدى الشخص مما قد يهدد حياته

الشلل

الخرف

أمراض القلب مثل اعتلال عضلة القلب

غيبوبة

إذا تم إهمال علاج البلاجرا قد تهدد الحياة وتؤدي إلى الموت.



-أسباب البلاجرا:

إتباع نظام غذائي منخفض في النياسين.

إذا كان الشخص لا يستطيع امتصاص فيتامين B3 أو النياسين بشكل صحيح على الرغم من اتباع نظام غذائي غني بالنياسين.

الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.

فقدان الشهية.

السرطان في المراحل الأخيرة.

الإصابة بمرض كرون.

مرض السكري.

تليف الكبد.

غسيل الكلى.

الالتزام بالنظم الغذائية المقيدة أو النظم الغذائية التي تعتمد على الذرة فقط.

تناول بعض أنواع الأدوية مثل أيزونيازيد الذي يُستخم لعلاج مرض السل، ومتلازمة السرطان وهي عبارة عن مجموعة من الأعراض الناتجة عن الأورام السرطانية.



-تشخيص البلاجرا:

إذا اشتبه الطبيب في إصابة شخص بالبلاجرا فيوجد العديد من الطرق لتأكيد التشخيص وسيقوم بإجراء فحص بدني للشخص.

يقوم الطبيب بفحص إذا كان هناك تغييرات جلدية على الشخص، أو إذا كان يعاني من إسهال وتورم في اللسان.

البلاجرا مرض غير شائع عند الأطفال، لكنه يحدث بنسب قليلة خاصة أن الأعراض النموذجية للبلاجرا لا تظهر على المرضى صغار السن والأطفال مما قد يجعل التشخيص صعباً.

كما يقوم الطبيب للتأكد من إصابة الشخص بالبلاجرا بعمل فحوصات كاختبارات الدم للتخقيق من وجود عدوى أو علامات لمرض معين، اختبارات البول لمعرفة كمية النياسين التي يفرزها الشخص، التصوير مثل الأشعة السينية أو الأشعة المقطعية ، وذلك لتقييم الأعضاء أو البحث عن الأورام، وبعض الاختبارات الخاصة مثل منظار القولون وذلك لفحص الجهاز الهضمي في حالة الاشتباه في حالة مرضية مثل مرض كرون.

فحص عينات الآفات الجلدية تحت المجهر، ويعد تشخيص البلاجرا ومعرفة سبب إصابة الشخص بهذة الحالة المرضية أمراً مهماً جداً حيث أنه يمكن أن يسبب عدداً من المضاعفات الخطيرة والتي تشمل التغيرات العقلية مثل الارتباك والاكتئاب والقلق، صعوبة في البلع بسبب تورم اللسان والتهابه، الهلوسة والأوهام، وتغييرات دائمة في ملمس ولون البشرة.



-علاج مرض البلاجرا:

إعطاء الشخص المصاب المكملات الغذائية للنياسين أو مكملات التربتوفان.

تقديم نظام غذائي متوازن غني بفيتامين B3 وتشمل الأطعمة الغنية بالنياسين أو فيتامين B3 على اللحوم ومنتجات الألبان والمكسرات والخضروات الورقية الخضراء.

إذا كان الشخص المصاب يعاني من سوء امتصاص النياسين فيمكنه تناول المكملات الغذائية لفيتامينات B الأخرى حيث أنها تحسن من امتصاص الجسم للنياسين.

إذا كان الشخص مصاب بالأعراض الجلدية للبلاجرا يجب عليه تجنب التعرض لأشعة الشمس تماماً.