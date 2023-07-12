ارتفاع أسعار الذهب مدعومة بتباطؤ معدلات التضخم الأمريكي

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية والعالمية في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، بفعل تراجع الدولار، وعوائد سندات الخزانة، عقب صدور بيانات اقتصادية أظهرت تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي إلى 3% في يونيو على أساس سنوي، ما يعزز من اكتفاء الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة مرة واحدة هذا العام.

قال أسامة زرعي، مدير قسم الأبحاث والتطوير بجولد ايرا، إن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية بنحو 30 جنيهًا خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2200 جنيه، مدعوما بارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية لتسجل مستوى 1955 دولارًا.

أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2514 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 1887 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل 1467 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 17600 جنيه.

كانت بيانات التضخم الأمريكية الصادرة اليوم، قد أظهرت تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين إلى 3% في يونيو على أساس سنوي، وهو أقل من التوقعات بتراجع إلى 3.1% من المعدل المسجل خلال الشهر السابق والبالغ 4%، ليسجل أدنى مستوى منذ مارس 2021.

كما أظهرت تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) على أساس سنوي 4.8%، فيما كانت التوقعات تشير إلى تسجيله 5%، بعد أن سجل في مايو 5.3%، وعلى أساس شهري سجل 0.2%، فيما كانت تشير التوقعات إلى تسجيل 0.3%، وذلك بعد أن سجل زيادة بـ 0.4% في مايو.

وسجل مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي على أساس سنوي عن شهر يونيو 3%، وكانت تشير التوقعات إلى ارتفاعه بـ 3.1%، وذلك بعد تسجيله 4% في شهر مايو الماضي.

ولفت، زرعي، إلى أن هذه البيانات، قد تدفع الفيدرالي الأمريكي، من تخفيف السياسة النقدية المتشددة، وإبطأ وتيرة رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.