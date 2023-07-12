تعرف على رجيم التسعة أسابيع لخسارة الوزن

هناك الكثير من الأنظمة الغذائية لخسارة الوزن التي يتبعها الأشخاص للوصول لجسم مثالي، ولكن كل جسم يحصل على نتيجة مختلفة من تلك الأنظمة فليس كل نظام يناسب كل جسم، ومؤخرا انتشر رجيم يعرف برجيم التسعة أسابيع وينصح به الكثير من الأطباء، حيث يساعد على خسارة الوزن الزائد بسرعة، بشرط إتباعه بطريقة دقيقة والالتزام بالوجبات الغذائية فيه.

ويؤكد الأطباء أنه في حالة الشعور بآثار سلبية خلال إتباع هذا الدايت أي الدوار، وانخفاض ضغط الدم أو انخفاض السكر في الدم، فيجب التوقف عنه واستشارة الطبيب كما يجب فيه الحرص على شرب كميات وافرة من الماء يوميًا مع إضافة بعض المشروبات التي تساعد على حرق الدهون بالجسم، دون إضافة السكر، وتبرز “البوابة نيوز” جدول الأسابيع وكيفية تقسيم الوجبات الغذائية فيها.



من الأسبوع الأول الى الأسبوع الرابع - ومن الأسبوع الثامن الى الأسبوع التاسع:

وجبة الإفطار:

كوبان من الماء

كوب شاي أخضر أو يانسون مع قرفة

4 توست أسمر مع شريحتين من جبنة خالية من الدسم

خضار نيئة دون إضافة الطماطم

كوب قهوة دون إضافة السكر عليها أو كوب من الحليب

سناك بين الإفطار والغداء (كوب ماء مع شريحة ليمون، تفاحة)

وجبة الغداء:

كوب من طبخة ترتكز على الخضار مع البروتين + كوب أرز + طبق سلطة الخضار

أو كوبان من اليخنات الصحية + طبق سلطة الخضار

أو كوب ونصف من المعكرونة السمراء بصلصة حمراء + طبق سلطة الخضار

سناك بين الغداء والعشاء (كوب ماء مع شريحة ليمون، شاي أخضر أو مشروب الزنجبيل والقرفة، وتفاحة).

وجبة العشاء:

طبق سلطة الخضار

أو طبق شوربة الخضار

أو 4 توست مع شريحتين من جبنة خالية الدسم + خضار دون إضافة الطماطم



الأسبوع الخامس الى الأسبوع السابع

وجبة الفطور:

كوبان من الماء

كوب شاي أخضر مع قرفة

بيضتان مسلوقتان + خضار نيئة دون طماطم

سناك بين الفطار والغداء(ماء مع شريحة ليمون، وتفاحة).

وجبة الغداء:

طبق من سلطة الخس + تونا بالماء

أو طبق من الزبادي مع خمس حبّات تمر

سناك بين الغداء والعشاء (ثلاث قطع من الشوكولا الداكنة، أو قطعة كيك لايت مع كوب من القهوة).

وجبة العشاء: