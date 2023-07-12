كيشيدا: تصريف المياه المشعة من محطة فوكوشيما النووية "آمن"

أكد رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اليوم الأربعاء لرئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول إن التصريف المخطط له للمياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما النووية المحطمة يتوافق مع المعايير الدولية وأنه آمن.

وقالت الحكومة اليابانية إن كيشيدا ويون اتفقا أيضا فى العاصمة الليتوانية فيلنيوس، على هامش انعقاد الاجتماع الأول لمجلس الناتو وأوكرانيا، على العمل من أجل إجراء محادثات اقتصادية رفيعة المستوى بحلول نهاية العام الجاري، حيث تتحرك الدولتان المتجاورتان بوتيرة سريعة من أجل تحسين علاقاتهما التى طغا عليها تاريخ الحرب، وذلك بحسب ما أوردت وكالة أنباء /كيودو/ اليابانية اليوم الأربعاء.

كما تعهد كيشيدا بأن تتخذ بلاده التدابير المناسبة؛ بما فى ذلك التعليق الفورى لتصريف المياه إذا تجاوز تركيز المواد المشعة من المحطة النووية المستوى المسموح به بموجب معايير السلامة.

جدير بالذكر أن تصريف المياه المشعة لا يزال يواجه معارضة قوية فى الدول المجاورة لليابان على الرغم من أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت مؤخرا أن الأمر لا تشكل أى خطر على صحة الإنسان أو البيئة.

من جانبه قال يون إن كوريا الجنوبية "تحترم" نتيجة تقرير الوكالة الأممية، التى أعطت الضوء الأخضر للخطة اليابانية، وذلك وفقا للحكومة الكورية الجنوبية. غير أن مكتب يون قال أيضا إنه طلب من اليابان مشاركة معلومات المراقبة فى الوقت الفعلى والسماح للخبراء الكوريين الجنوبيين بالمشاركة فى عملية فحص السلامة، حيث من المتوقع أن يبدأ التفريغ هذا الصيف.