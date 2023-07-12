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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على قاتل صاحب مقهى أفريقي طعنا بسكين بمنطقة البساتين

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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القت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على المتهم بقتل صاحب مقهى  أفريقى طعنا بسكين فى صدره فى مشاجرة بينهما بمنطقة البساتين .

دلت التحريات فى الواقعة أن المتهم يعمل سائق توك توك وفى يوم الواقعة كان يسير بمركبته أمام المقهى وأصطدم بترابيزة تستخدم فى أحراق الفحم  مما تسبب فى نشوب مشادة كلامية مع صاحب المقهى الذى يحمل جنسية أحدى دول افريقيا .

وأضافت التحريات أن المشادة تطورت لمشاجرة قام على اثرها المتهم باخراج سكين وطعن المجنى عليه فى صدره ولاذ بالفرار وباعداد الأكمنة اللازمة تم القبض عليه .


كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغا من شرطة النجدة مفاده وجود مشاجرة وسقوط قتيل بأحد الشوارع المتفرعة من شارع نور الدين بدائرة قسم شرطة البساتين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين نشوب مشاجرة بين طرفين أسفرت عن سقوط قتيل ، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

القبض على بمنطقة البساتين سقوط قتيل سائق توك توك مشاجرة بين طرفين