القمة 126.. شيكابالا|القائد ومعشوق جماهير الأبيض

تعول جماهير الزمالك على محمود عبدالرازق «شيكابالا» قائد الفريق، كثيرا في مباراة الأهلي غدا الخميس ضمن مباريات الجولة الـ32 لمسابقة الدوري الممتاز، خاصة وأن الفهد الأسمر يتألق ويهز شباك الأحمر في مباريات القمة في مناسبات عديدة سواء على المستوي المحلي أو الأفريقي.

ويأمل شيكابالا صاحب الـ 37 عاما في هز شباك الأهلي غدًا، لمواصلة العطاء الذى لا يتوقف منذ أن تم تصعيده من قطاع الناشئين بالزمالك، حيث قضى سنوات طويلة لاعبا بالفريق ثم قائدا له، وشاهد الزمالك على منصات التتويج في مرات كثيرة، وشاهده خاسرا ومنكسرا تاره أخري، الإ أنه لم يتخلى عن الأبيض وقت الانكسارات وهو ما جعل جماهير الزمالك تتعلق به وتعشقه.

وحقق الفهد الأسمر مع الزمالك العديد من الألقاب ما بين العربية والأفريقية والمحلية، حيث توج بدرع الدوري الممتاز 4 مرات، وكأس مصر 6 مرات، والسوبر المصري مرتين، والسوبر الأفريقي مرتين، والبطولة العربية مرة، ودوري أبطال أفريقيا مرة.

ويأتي فريق الزمالك قبل مواجهة الأهلي غدًا، في المركز الثالث لجدول ترتيب المسابقة برصيد 59 نقطة من خوض 32 مباراة.

وخلال 32 مباراة نجح فريق الزمالك في الفوز بـ 17 مباراة، وتعادل في 8 مباريات، وخسر في 7 مباريات، وسجل لاعبي الفريق الأبيض 49 هدف، ودخل مرمي الفريق 30 هدف.

ويدخل فريق الزمالك عقب المران الختامي اليوم الأربعاء في معسكر مغلق وذلك لفرض مزيد من التركيز على القائمة التى ستخوض المباراة من اللاعبين.

وفقد فريق الزمالك جميع فرصه في التتويج بالدوري هذا الموسم للمرة الثالثة على التوالي، وتوج باللقب النادي الأهلي رسميا بغض النظر عن باقى نتائجه المتبقية.

ويأتي الأهلي قبل مواجهة الزمالك في المركز الأول لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 75 نقطة من خوض 29 مباراة وله أكثر من مباراة مؤجلة.