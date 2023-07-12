"البحر الأحمر السينمائي" يطلق تحدي صناعة فيلم في 48 ساعة

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي عن انطلاق تحدي جديد لصناعة فيلم في 48 ساعة، والذي يستهدف المواهب الشابة الراغبة بدخول عالم الإخراج في المملكة.

وفي بيان سجلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء، عن أنه تم إنتاج هذا العمل السينمائي لإثارة الإبداع والابتكار، وتطوير المهارات الإخراجية في جيل الشباب بين 18 و25 عاما.

ويتيح المهرجان للمشاركين صناعة أفلام قصيرة مثيرة في سباق خيالي مع الزمن، بمدة لا تتجاوز يومين فقط، لتحفيز المواهب الإبداعية.

ويقوم التحدي على صناعة فيلم ضمن موضوع محدد، ويشترط أن يتضمن العمل عنصرا معينا أو مشهدا، بعدها ستنطلق الفرق المشاركة لإنتاج وتصوير ومنتجة فيلم قصير بين 3 و6 دقائق.

وسيحصل قائد أو قائدة كل فريق على الانتداب للمشاركة في إحدى فعاليات السينما والإخراج في فرنسا في عام 2024.