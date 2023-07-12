تأكيدا لانفراد "البوابة نيوز".. محمود البنا حكمًا لمباراة القمة 126 بين الأهلي والزمالك

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين محمود البنا الحكم الدولي، لإدارة مباراة القمة 126 بين الأهلي والزمالك والمقرر لها غدًا الخميس، على استاد القاهرة الدولي في الجولة 31 من الدوري.

وجاء طاقم تحكيم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك كالتالي:

محمود البنا حكم ساحة

محمود أبو الرجال حكم مساعد

سامي هلهل حكم مساعد ثان

محمود ناجي حكم رابع

أحمد الغندور حكم فيديو

أحمد حسام حكم مساعد فيديو



ويُعد محمود البنا حكم دولي من عام 2014، وأدار العديد من المباريات للقطبين، بينما أدار في 2021 مباراة تجمع بين الأهلي والزمالك في مسابقة الدوري الممتاز.

وكانت «البوابة نيوز» انفردت بخبر اقتراب محمود البنا من إدارة مباراة القمة 126 بين الأهلي والزمالك فى الدورى الممتاز.

انفراد البوابة

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