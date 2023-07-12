بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص إثر حادث تصادم على طريق مطروح الساحلي

أصيب 6 أشخاص بإصابات متنوعة، اليوم الأربعاء، إثر حادث تصادم سيارتين ملاكى أمام قرية جرين بيتش في نطاق مركز ومدينة الحمام، وتم نقلهم لمستشفى العلمين النموذجي لتلقي العلاج اللازم.

استقبل مستشفى العلمين النموذجي بمحافظة مطروح، 6 أشخاص يعانون من إصابات متفرقه بالجسم، إثر حادث تصادم سيارتين على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي أمام قرية جرين بيتش.

المصابون هم:

١-عبدالحميد ربيع عبدالحميد ٤٠ سنة، مقيم الإسكندرية، يعاني من كدمه شديده بالصدر وكدمات وسحجات.

٢-فايز أحمد محمد ٤٨ سنة، مقيم الإسكندرية، يعاني من كدمات وسحجات بالجسم.

٣-محمد محمد عبدالستار ٢٩ سنه، الإسكندرية، كدمات وسحجات بالجسم.

٤- محمد جابر أحمد ٢٣ سنه، مقيم الإسكندرية، يعاني من كدمات وسحجات بالجسم.

٥- فتحي محمد حسن ٨١ سنه، القاهرة، يعاني من كدمة بالظهر وكدمات وسحجات بالجسم.

٦- مؤمن سيد عبدالعزيز ٢٠ سنه، الإسكندرية، يعاني من كدمات وسحجات بالجسم.

تم تحرير المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.