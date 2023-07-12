كوريا الشمالية تُطلق صاروخا عابر للقارات حلق لمسافة ألف كيلومتر

أطلقت كوريا الشمالية، صاروخا، يقدر بأنه صاروخ باليستي طويل المدى عابر للقارات نحو البحر الشرقي من شبه الجزيرة الكورية، من جوار العاصمة بيونج ينج، بعد 90 يوما من آخر إطلاق لها لصاروخ مماثل بتاريخ 14 من أبريل عندما أطلقت صاروخ باليستي عابر القارات من طراز هواسونغ -18.

وقالت هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الكورية الجنوبية، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا طويل المدى بزاوية مرتفعة وسقط الصاروخ في البحر الشرقي بعد أن حلق مسافة حوالي ألف كيلومتر.

وذكرت أن الجيش الكوري الجنوبي رصد صاروخا باليستيا طويل المدى تم إطلاقه من المنطقة بالقرب من بيونج يانج بكوريا الشمالية وتم إطلاقه بزاوية مرتفعة وحلق الصاروخ الكوري الشمالي مسافة حوالي ألف كيلومتر وسقط في البحر الشرقي.

وأضافت أن السلطات العسكرية الكورية الجنوبية والأمريكية عقدتا اجتماعا مشتركا في أعقاب إطلاق الصاروخ الباليستي الكوري الشمالي لمتابعة التطورات عن كثب، وأكدتا تعزيز وضعية الاستعداد العسكري المشترك بشكل أكبر ضد أي تهديدات واستفزازات من كوريا الشمالية.

وكان آخر إطلاق لصاروخ باليستي كوري شمالي قد تم في يوم 15 يونيو الماضي، بينما كان آخر إطلاق لصاروخ باليستي عابر للقارات قد تم في 13 أبريل.