كيف تحصلين على بشرة ناعمة بمكونات طبيعية؟

حلم كل فتاة ان تحصل على بشرة ناعمة كبشرة الاطفال ومع الكثير من المنتجات والوصفات الطبيعية التي لا تأتي بالنتيجة المطلوبة بعض الناس تعاني من الجفاف، والخشونة، والنتوءات، والندوب وغيرها بالإضافة إلى السيلوليت وحب الشباب في الجسم والوجه والتقرن الشعري

“البوابة نيوز" تبرز نصائح للحصول على بشرة ناعمة.



-خطوات الحصول على بشرة ناعمة:

إزالة الشعر:

أحد المفاتيح الأولى لتنعيم البشرة هو التخلص من شعر الجسم غير المرغوب فيه، واكتشفي طريقة مناسبة لإزالة الشعر.

تقشير الجلد:

اتبعي نصائح خبراء الأمراض الجلدية والتجميل لاختيار انسب طريقة لتقشير البشرة كل فترة.

اصنعي روتيناً للترطيب:

الترطيب مهم للبشرة والجسم بشكل يومي ويجب اختيار النوع المناسب للبشرة حتى لا تظهر الحبوب والبثور فالترطيب يقلل الخطوط والتجاعيد.

عالجي السيلوليت:

تلك الكتل والنتوءات التي توجد بشكل شائع على الفخذين والأرداف قد تقف في طريق الجلد الأكثر نعومة الذي تريدنه.

إزالة حبوب الجسم:

حب الشباب، والبثور يمكن أن تسبب نتوءات وندبات على سطح الجلد بل إنها منتشرة في مناطق من الجسم مثل الظهر وعالجيها من خلال نظام مخصص من علاجات العناية بالبشرة وتعديلات نمط الحياة.

علاج التقرن الشعري:

هو نتوءات صغيرة تشبه الطفح الجلدي شائعة في مناطق مثل ظهر الذراعين، وعالجيها باستخدام منتجات علاج KP في المنزل أو عن طريق طبيب الأمراض الجلدية بوصفة طبية أو علاجات في العيادة.

العناية بالشفاه:

قومي بتقشير الشفاه لانها تعطي مظهر جيد للوجه وفي حالة وجود تشققات وجلد ميت يعطي مظهر غير صحي للبشرة.