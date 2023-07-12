محافظ الشرقية يُكرم المشاركين في تنظيم مهرجان الخيول العربية الأصيلة في دورته الـ 26

كرم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، الرعاه والداعمين المشاركين في تنظيم مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة في دورته الـ26 والذي أقيم بأرض الفروسية بمدينة بلبيس سبتمبر 2022، وذلك بمنحهم دروعا تذكارية تحمل مجسمات للخيل تقديرًا لدعمهم للمهرجان والخروج بصورة تليق باسم محافظة الشرقية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ والمهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافطة، واللواء السعيد عبدالمعطى مستشار المحافظ للمشروعات والنائب خالد مشهور عضو مجلس النواب والنائبة هند حازم عضو مجلس النواب، والنائب أحمد الخطيب عضو مجلس الشيوخ وأيمن رضا أمين عام جمعية مستثمري العاشر من رمضان والمهندس عبدالله الغزالي رئيس جمعية مستثمري بلببس ومختار عبد الله نائب رئيس جمعية مستثمري الزوامل والدكتور وديع انطوان نائب رئيس الغرفة التجارية بالشرقية والدكتورة رشا حسن مديرة الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة، الدكتور أحمد عبد الحميد النجار، مربط صروح للخيول العربية الأصيلة واصحاب وممثلين عن مدارس ( كريتفز الدولية الخاصة للغات – الأوائل الخاصة – جرين هايتس – قادة الغد – الرسالة الخاصة – الشهاب الخاصة – رواد الصديق الخاصة – الصديق الخاصة – الرؤية المدينة – الفؤاد الدولية – الإسلامية الخاصة - الحديثة ببلبيس – دار الفكر بالعاشر – دربي الخاصة للغات – منارة العاشر من رمضان – النصر الخاصة بالزوامل – العلا الخاصة – بايونير pps - الرواد الخاصة – الياسمين الخاصة – المدينة المنورة الخاصة – الشريف الخاصة لغات – الشريف الخاصة عربي.

وجه محافظ الشرقية الشكر للرعاه ونواب البرلمان لدعمهم الدائم والمستمر لنجاح المهرجان والذي نحرص كل عام أن يكون أكثر تطورًا وتميزًا لتعزيز مكانته ضمن أبرز الأحداث والفعاليات الرياضية ولتخليد اسمه كملتقى سنوي عالمي يجمع عشاق الفروسية ومحبي الخيول العربية.

أكد محافظ الشرقية أن مهرجان الشرقية للخيول العربية يُعد أحد العلامات المميزة لمحافظة الشرقية وفرصة رائعة للإستمتاع بمشاهدة الخيول العربية الأصيلة المشاركة في مسابقتي الجمال والأدب ونتطلع لمزيد من التعاون والتنسيق بين الرعاة والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة لتنظيم فعاليات الدورة القادمة للمهرجان والمقرر انطلاقها نهاية شهر سبتمبر القادم.

وعبر الرعاه عن امتنانهم لإستقبال المحافظ لهم اليوم وتكريمهم تقديرًا لدعمهم في تنظيم مهرجان الشرقية للخيول العربية في دورته الـ 26، مؤكدين أن مشاركتهم تأتي إيمانًا منهم بدورهم ومسؤولياتهم المجتمعية تجاه المحافظة وكافة الفعاليات التي تقام علي أرضها لتخرج بالشكل الذي يليق بعراقه واصاله محافظة الشرقية.

محافظ الشرقية يكرم رعاة مهرجان الخيول العربية

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