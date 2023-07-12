حركة تداول السفن والحاويات العامة في ميناء دمياط



أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن إزالة ٢٥ حالة تعد على أملاك الدولة بمناطق مختلفة منذ انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة ٢١ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وذلك بمساحة اجمالية ١٧٢٧م٢، مشيرة إلى أنه خلال اليوم الأربعاء تم إزالة ١٢ حالة تابعين لولاية الموارد المائية والرى والصرف بنطاق مركز ومدينة كفر البطيخ.

وأكدت الدكتورة منال عوض إلى أن هناك تعاون كبير بين كافة الجهات للتصدى لجميع صور التعديات، مشيرة إلى أنه تم التشديد على الوحدات المحلية بالتعامل الحاسم مع المخالفات فى المهد، والمتابعة الدورية للأراضي المستردة لمنع أية محاولات أخرى للتعدى عليها.

ولفتت إلى العمل وفقًا لخطة محددة لتنفيذ المستهدف من إطلاق تلك الموجة بمراحلها الثلاث وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وذكرت المحافظ أنه يتم متابعة الموقف الخاص بهذا الملف بشكل دورى ، مشددة على أهمية التنسيق بين كافة الجهات لنجاح تلك الجهود لاسترداد أملاك الدولة ومنع اى حالات تعدى عليها وايضا الحفاظ على الرقعة الزراعية وتطبيق القانون وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وأشارت محافظ دمياط إلى أن هناك تعاون كبير بين جميع الجهات بالمحافظة للتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية واملاك الدولة ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة وحق الشعب وفرض هيبة الدولة على أراضيها ، مؤكدة حرص المحافظة على تذليل أى عقبات لتحقيق المستهدف تنفيذه خلال الموجة الـ21 .

ووجهت "عوض" تعليماتها إلى الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية للأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى وإزالة اى تعديات جديدة فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

واشارت محافظ دمياط مجددًا إلى أنه تم إتمام كافة الاستعدادات لاطلاق تلك المرحلة وتحقيق المستهدف تنفيذه خلالها وذلك لاسترداد أراضى الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع أى تعديات عليها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

كما وجهت تعليماتها إلى الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة للأراضي المستردة لمنع اى محاولات للتعدى عليها مرة أخرى .