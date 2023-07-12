مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء يعلن عن قافلة طبية مجانية للأهالي

أعلن مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء اليوم الأربعاء، عن وجود قافلة طبية مجانية غدا الخميس متعددة التخصصات الطبية للكشف المجاني علي أهالي محافظة شمال سيناء، بالساحة الشعبية بالعريش وسيجري توفير حافلة مخصصة لأهالي مدينة الحسنة للتوجه إلى مدينة العريش غدا.

وأوضح بيان المجلس أن القافلة الطبية ستوفر تركيب مفاصل مجانية، وتضم 16 أستاذًا جامعيا في تخصصات القلب وجراحة العظام والعيون والمخ والاعصاب والباطنة والاطفال والنساء والاورام والجراحة العامة والتجميل والتخدير والاشعة، كما تضم القافلة أساتذة كليات طب جامعات القاهرة والمنصورة والزقازيق والأزهر.

كما أنهت مديرية الصحة محافظ شمال سيناء استعداداتها لاستقبال القافلة الطبية من وزارة الصحة بالتعاون مع المجلس المصري للقبائل خلال الفترة من اليوم الاربعاء 12 يوليو الجاري وحتي نهاية الشهر والتي تضم مختلف التخصصات الطبية، للكشف الطبي والقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية، تحت رعاية وزير الصحة واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ.

كما أرسلت وزارة الصحة مندوبين للاتفاق على مواعيد القافلة وأسماء الأطباء المشاركين من وزارة الصحة، وذلك للعمل خلال الفترة من 12 يوليو وحتى نهاية الشهر في مدن العريش والشيخ زويد وبئر العبد ووسط سيناء.

كما انتهى الفريق المتخصص التابع لوزارة الصحة من عمل الصيانة اللازمة للاجهزة الطبية المعطلة بمستشفي العريش العام وتجهيزها للعمل لخدمة القافلة.

كما تم تخصيص 15سيارة طبية مجهزه للكشف الطبي مع توافر الادوية وعمل التحاليل الطبية اللازمة للمترددين على القافلة مجانا، حيث سيتم إجراء أكثر من 500 عمليه جراحية للمواطنين في مختلف التخصصات لإنهاء قائمة الانتظار.