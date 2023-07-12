8 معلومات عن "فخر القناة" بترسانة بورسعيد.. صور وفيديو

وصل الحوض العائم "فخر القناة" لترسانة بورسعيد البحرية، نهاية الشهر الماضي، بعد نجاح عملية عبوره عبر قناة السويس ضمن قافلة الجنوب في عملية عبور خاصة مقطورا بواسطة القاطرة POSH HAWK، في رحلته قادما من ترسانة SANG SANGIN بكوريا الجنوبية.

‏

ننشر أبرز المعلومات عن الحوض العائم فخر القناة في النقاط التالية:

1- يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بتطوير ورفع قدرات الهيئة.

2- نقلة نوعية تضيف قدرات جديدة في مجال إصلاح وصيانة السفن والوحدات البحرية الكبيرة.

3- يعد الإضافة الأحدث لترسانة بورسعيد البحرية.

4- سيتيح إضافة قدرات جديدة في مجال إصلاح وصيانة السفن الكبيرة العابرة للقناة والوحدات البحرية الكبيرة التابعة للهيئة مثل الكراكات العملاقة.

5- يبلغ طوله الكلي 260 متر، وعرضه 62 متر، وغاطسه يصل إلى 18 متر، بحمولة 35 ألف طن.

6- يجرى تثبيت الحوض في موقعه استعدادا لدخوله الخدمة.

7- تشرف على عملية تثبيته مجموعة عمل مشتركة من إدارة الترسانات والإدارة الهندسية بالهيئة وبالتعاون مع شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى، وخبراء من الترسانة الكورية.

8- استغرقت عملية عبوره القناة ما يقرب من 24 ساعة دون توقف في منطقة الانتظار بالبحيرات الكبرى ودون التأثير على حركة عبور السفن بالقناة.