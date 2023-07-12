فوائد "الزعفران".. أغلى أنواع التوابل للبشرة

الزعفران من التوابل باهظة الثمن ويعتبر في الكثير من الدول أغلى نوع من التوابل ولا يعرف الكثير من الناس استخدامات هذه التوابل او فوائدها بالرغم من انه يمكن أن يعطي للسيدات بشرة خالية من العيوب حيث تبين أن الزعفران يرطب البشرة عند استخدامه كمستخلص في تركيبة كريم موضعي، ويعمل كعامل مضاد للشمس، لأنه يمتص الأشعة فوق البنفسجية ويحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس.

تبرز "البوابة نيوز" فوائد الزعفران للبشرة:

يحتوي على الكاروتينات النشطة مثل الكروسيتين، والتي لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للألم وتساعد هذه الخصائص البشرة في الحفاظ على الصحة المثلى وتبدو شابة.

يمتلك الزعفران خصائص مضادة للالتهابات تساعد في تقليل تهيج الجلد والطفح الجلدي والتورم.



-خلطات طبيعية من الزعفران:

خلطة الزعفران وخشب الصندل:

ملعقة كبيرة مسحوق خشب الصندل

2-3 خيوط زعفران

2 ملاعق صغيرة حليب

اخلطي جميع المكونات معاً، وضعي المعجون على وجهك المغسول حديثاً ثم وزعي الخلطة بالتساوي على وجهك بالكامل ودلكيه وهو لا يزال رطباً في حركة دائرية ثم اتركيه يجف لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه عن طريق رش الماء على وجهك.

قناع الزعفران والحليب:

3-4 خيوط زعفران

1/4 كوب حليب

انقعي خيوط الزعفران في الحليب لمدة ساعتين تقريباً ثم ضعي الحليب على وجهك ورقبتك، واغسليه بعد حوالي 10-15 دقيقة.

كريم تفتيح للوجه من الزعفران وزيت الزيتون:

2-3 خيوط زعفران

رشة صغيرة من السكر

1 ملعقة صغيرة حليب

1 ملعقة صغيرة ماء

2-3 قطرات زيت زيتون أو زيت جوز الهند

1 شريحة خبز

انقعي الزعفران في ملعقة صغيرة (أو اثنتين) من الماء طوال الليل ثم أضيفي الحليب والسكر والزيت الذي تختارينه إلى ماء الزعفران واغمسي قطعة خبز في هذا الخليط ووزعي الخليط على وجهك بقطعة الخبز هذه ويمكن أن تلتصق فتات الخبز بوجهك، ولكن يمكن غسلها بسهولة ثم ضعي الخلطة على وجهك لمدة 15 دقيقة واغسلي وجهك بعد أن يجف.