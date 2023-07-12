محافظ كفر الشيخ يتفقد مستشفى دسوق العام ويطمئن على الأطفال

تفقد، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مستشفى دسوق العام، واطمأن على الأطفال الذين تم نقلهم من حضان سيدي سالم لحضان مستشفى دسوق العام، أثناء الحريق بسبب ماس كهربائي، بغرفة مجاورة لموقع إقامة مرضى غرفة العناية المركزة بسيدي سالم

جاء بذلك بحضور، الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، واللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، والدكتور محمد أبوالسعد، مدير مستشفى دسوق العام.



ووجه محافظ كفر الشيخ، مدير مستشفى دسوق العام، بتقديم كافة الرعاية الطبية للأطفال ال8 الذين تم نقلهم، يجانب تقديم الخدمات لجميع المرضى بكافة الأقسام، مقدماً الشكر لكافة الأطقم الطبية بالمستشفى، ومستشفيات كفر الشيخ العام، والعبور للتأمين الصحي، ومستشفى الشفاء والسلامة الخاصتين..



كان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تفقد مستشفى سيدي سالم المركزي، للإطلاع على غرفة العناية المركزة والحضان، وأقسام المستشفى المتعددة، ووجه الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، بسرعة وضع خطة لإعادة تشغيل المستشفى بكامل طاقتها، إضافة إلى إصلاح أي تلفيات، نتجت عن الحريق بسبب ماس كهربائي بغرفة مجاورة لقاعة المرضى بغرفة العناية المركزة بمستشفى سيدي سالم المركزي.

كما اطمأن على مرضى مستشفى سيدي سالم ، الذين تم نقلهم أمس لمستشفيات العبور للتأمين الصحي، ومستشفى كفر الشيخ العام، خلال جولة تفقدية، ووجه محافظ كفر الشيخ الشكر للأطقم الطبية بمستشفى سيدي سالم المركزي، والأطقم الطبية بمرفق إسعاف كفر الشيخ العام، وبمستشفى كفر الشيخ العام، والعبور للتأمين الصحي، إضافية للمستشفيات الخاصة، للجهود المبذولة والتي حدت من اثار الحادث، بحضور الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، والدكتور طارق الشسربيني، وكيل مديرية الصحة، والدكتور وائل أبو المجد، مدير مستشفى كفر الشيخ العام، والدكتور محمد أبو سمره، مدير مستشفى العبور للتأمين الصحي.

كما قدم الشكر للدكتور عبدالرحمن سرحان، مدير مستشفى سيدي سالم المركزي، لحسن التصرف منذ البداية الأولى للحريق بحجرة مجاورة لقاعة مرضى العناية المركزة بمستشفى سيدي سالم المركزي، كما اطمأن عليه بمستشفى كفر الشيخ العام، لاصابته، مشيدا بالمجهود الذي بذله وكافة الأطقم الطبية بمستشفي سيدي سالم المركزي، ووجه محافظ كفر الشيخ لجنة لمستشفى سيدي سالم، لتحديد التلفيات، وتبين انها بسيطة وجاري أعمال التطوير.

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