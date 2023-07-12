محافظ الفيوم يستبعد رئيس حي الجون لتقصيرها في مهام عملها.. صور

قرر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إستبعاد رئيس حى الجون بمدينة الفيوم، لتقاعسها في اتخاذ الإجراءات المناسبة حيال التعديات بالبناء المخالف، داخل وخارج الحيز العمراني بنطاق الحي، وسوء حالة النظافة به، وإحالتها للتحقيق، وكلف نائب رئيس المدينة لشئون المدينة للقيام بتسيير الأعمال بالحي.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية المفاجئة لمحافظ الفيوم، التى رافقه خلالها الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، وأحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، وشيرين محمد نائب رئيس المدينة لشئون المدينة، وسالم فتيح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، وعدد من أعضاء الوحدة.

كان محافظ الفيوم، قام بجولة تفقدية مفاجئة، بعدد من الشوارع والميادين بالمدينة، لمتابعة عمل الأحياء لمنع أية تعديات بالبناء المخالف، بجانب متابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات، حيث رصد محافظ الفيوم، خلال جولته بناء منزل مخالف، على مساحة 200 متر مربع، بحوض الضبايعة، بمنطقة باغوص، التابعة لحي الجون، بمدينة الفيوم، موجهًا بسرعة إزالة التعدي وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ووجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة الفيوم، بتشكيل لجنة من التفتيش المالي والإداري، والتخطيط العمراني، بالتنسيق مع المتابعة الميدانية، لرصد كافة المخالفات بحي الجون، ومختلف أحياء المدينة، وإعداد تقرير تفصيلي بها، لإحالة المقصرين للتحقيق.

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