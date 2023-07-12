مفعول السحر لحب الشباب.. فوائد الصابون الأفريقي

الصابون الأفريقي من أشهر المواد التجميلية الطبيعية التي تستخدمها اغلب دول افريقيا وهو سبب بشرتهم اللامعة والصافية خاصة في علاج حب الشباب، ويعد من أهم منتجات العناية بالبشرة لخصائصه الفعالة والتخلص من البثور وتنظيف البشرة بعمق وتنقيتها وتصفيتها وتخليصها من الشوائب

وتبرز “البوابة نيوز” فوائد الصابون الافريقي للبشرة.



فوائد الصابون الافريقي:

-يساهم في الحد من إفراز الزهم في البشرة، وبالتالي منع ظهور حب الشباب والبثور.

-يشد البشرة، ويقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.

-يساعد في علاج حب الشباب الناتج عن البكتيريا، إضافة إلى زبدة الشيا التي تساعد في إصلاح الخلايا التالفة.

-يحتوي على المعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة، ويمتلك خصائص قابضة للبشرة، مما يساهم في تضييق المسام الواسعة وبالتالي، يحقق التوازن المثالي للبشرة.

-يساعد على محاربة الجذور الحرة الضارة، والتي تعتبر المسبب الأول لشيخوخة الجلد لإحتواءه على المعادن وفيتامين A وفيتامين E، ومضادات الأكسدة، التي تساهم في ترطيب البشرة وتخفيف الحكة.

- يعالج الحكة والتهيج الناتج عن بعض الامراض الجلدية مثل الإكزيما، والالتهاب الجلدي، والطفح الجلدي المرتبط بالصدفيّة.

-يحسن أنسجة الجلد، ويعمل على إزالة الخلايا التالفة النّاتجة عن الحلاقة وعمليات إزالة الشعر بالشمع، أو الحلاوة وغيرها من الطرق.

يمنح استخدام الصابون الأفريقي البشرة توهجاً ونضارة لا مثيل لهما، ويفتح البشرة عبر مكوناته الفعّالة في تبييضها.



طريقة استخدام الصابون الأفريقي:

يقطع لوح الصابون الأفريقي بالسكين إلى شرائح أو قطع صغيرة.

تبل قطعة صغيرة منه بالماء كي يصبح ليناً ثم يفرك براحة اليد للحصول على رغوة توزع على البشرة.

يغسل الوجه بالماء البارد مع ضرورة إزالة آثار الصابون جيداً.

تجفف البشرة وترطب بكريم مرطب.

يخزن الصابون المتبقي في وعاء محكم الإغلاق.

ينصح باستخدام الصابون الأفريقي من 3 الى مرات كحد أقصى أسبوعياً.



طريقة تحضير الصابون الأفريقي:

المكونات:

كوب من زبدة الكاكاو أو زبدة الشيا، كوب من الماء المقطر، قشور ثمرثين من الموز، ملعقة كبيرة من الجليسرين، ملعقة كبيرة من الشوفان، ويمكن إضافة قطرات من الزيوت الطبيعية لتعطيرها، كزيت اللافندر أو زيت البابونج أو زيت الورد.

طريقة التحضير:

يتم تحميص قشور الموز في الفرن حتى يصبح لونها بني داكن (مع تحريكها باستمرار)، اسكبي في وعاء معدني الماء المقطر وأضيفي إليه قشور الموز، حتى الغليان ثم اطفئي النار وغطي الوعاء لمدة 5 دقائق، ذوبي زبدة الكاكاو في المايكرويف أو على نار هادئة، وأضيفي المكوّنات جميعها مع قطرات الزيت العطري وحركيها جيداً للحصول على مزيج متجانس وناعم ثم ضعي المزيج في قوالب واتركيه ليبرد ويفضل تركه لمدة أسبوعين على الأقل للحصول على صابون صلب ومتماسك.